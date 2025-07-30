Вибухи в передмісті Харкова: є постраждалі, на місці пожежа (відео)

Ворог завдав удару по території Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи були у Васищевому.

“Ворог завдав удару по території Харківського району. Внаслідок російського обстрілу в с. Васищеве спалахнула пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби“, – написав начальник ХОВА.

Харківські телеграм-канали вже публікують відео величезного стовпа диму, що здіймається в передмісті Харкова.

Нагадаємо, у Харкові близько 12:00 30 липня в деяких районах чули не менше двох вибухів. При цьому повітряної тривоги в місті не було, відбій дали ще об 11:01. В області відбій пролунав уже після вибухів – о 12:06. Про гучні звуки повідомили мешканці передмість, зокрема району селища Васищеве. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибух був за межами міста.