Вибухи в передмісті Харкова: є постраждалі, на місці пожежа (відео)
Ворог завдав удару по території Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи були у Васищевому.
“Ворог завдав удару по території Харківського району. Внаслідок російського обстрілу в с. Васищеве спалахнула пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби“, – написав начальник ХОВА.
Харківські телеграм-канали вже публікують відео величезного стовпа диму, що здіймається в передмісті Харкова.
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Нагадаємо, у Харкові близько 12:00 30 липня в деяких районах чули не менше двох вибухів. При цьому повітряної тривоги в місті не було, відбій дали ще об 11:01. В області відбій пролунав уже після вибухів – о 12:06. Про гучні звуки повідомили мешканці передмість, зокрема району селища Васищеве. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибух був за межами міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 12:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдав удару по території Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи були у Васищевому".