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У Харкові чули вибухи: інформація Терехова

Події 12:08   30.07.2025
Оксана Горун
У Харкові чули вибухи: інформація Терехова Фото: ХМР

У Харкові близько 12:00 30 липня в деяких районах чули не менше двох вибухів.

При цьому повітряної тривоги в місті не було, відбій дали ще об 11:01. В області відбій пролунав уже після вибухів – о 12:06. Про гучні звуки повідомили мешканці передмість – зокрема, району селища Васищеве.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибух був за межами міста.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 12:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 12:00 30 липня в деяких районах чули не менше двох вибухів".