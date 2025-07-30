У Харкові чули вибухи: інформація Терехова

У Харкові близько 12:00 30 липня в деяких районах чули не менше двох вибухів.

При цьому повітряної тривоги в місті не було, відбій дали ще об 11:01. В області відбій пролунав уже після вибухів – о 12:06. Про гучні звуки повідомили мешканці передмість – зокрема, району селища Васищеве.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибух був за межами міста.