В Харькове слышали взрывы: информация Терехова

В Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов.

При этом воздушной тревоги в городе не было, отбой дали еще в 11:01. В области отбой прозвучал уже после взрывов — в 12:06. О громких звуках сообщили жители пригородов — в частности, района поселка Васищево.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрыв был за пределами города.