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В Харькове слышали взрывы: информация Терехова

Происшествия 12:08   30.07.2025
Оксана Горун
В Харькове слышали взрывы: информация Терехова Фото: ХГС

В Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов.

При этом воздушной тревоги в городе не было, отбой дали еще в 11:01. В области отбой прозвучал уже после взрывов — в 12:06. О громких звуках сообщили жители пригородов — в частности, района поселка Васищево.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрыв был за пределами города.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов".