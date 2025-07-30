Выбиты более полусотни окон: коммунальщики устраняют последствия ударов
В мэрии начали подводить итоги ночных ударов по Харькову.
Так в результате ночных ударов по городу повреждены три здания.
В домах вылетели около 60 окон, повреждены балконы.
«Специалисты КП «Харьковспецстрой» активно работают над закрытием контуров. Одна оборванная проволока уличного освещения уже отремонтирована. Предварительное обследование зданий на наличие повреждений продолжается», – добавили в пресс-службе горсовета.
Напомним, в ночь на 30 июля около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы. Враг ударил по городу «Шахедами» по Шевченковскому и Слободскому районам. В результате обстрела повреждена автомойка, пострадало остекление многоэтажки и супермаркет. Известно о трех пострадавших – двух женщинах 24-х и 62-х лет, а также мужчине – ему 33 года.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии начали подводить итоги ночных ударов по Харькову. ".