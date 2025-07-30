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Выбиты более полусотни окон: коммунальщики устраняют последствия ударов

Происшествия 09:45   30.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Выбиты более полусотни окон: коммунальщики устраняют последствия ударов Фото: ХГС

В мэрии начали подводить итоги ночных ударов по Харькову. 

Обстрел Харькова 30 июля 2025
Фото: ХГС

Так в результате ночных ударов по городу повреждены три здания.

Обстрел Харькова 30 июля 2025
Фото: ХГС

В домах вылетели около 60 окон, повреждены балконы.

Обстрел Харькова 30 июля 2025
Фото: ХГС

«Специалисты КП «Харьковспецстрой» активно работают над закрытием контуров. Одна оборванная проволока уличного освещения уже отремонтирована. Предварительное обследование зданий на наличие повреждений продолжается», – добавили в пресс-службе горсовета.

Напомним, в ночь на 30 июля около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы. Враг ударил по городу «Шахедами» по Шевченковскому и Слободскому районам. В результате обстрела повреждена автомойка, пострадало остекление многоэтажки и супермаркет. Известно о трех пострадавших – двух женщинах 24-х и 62-х лет, а также мужчине – ему 33 года.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии начали подводить итоги ночных ударов по Харькову. ".