Два взрыва прозвучали в Харькове: ударили «Шахедами», пострадавшие (обновлено)
Около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы, перед этим жителей предупреждали об опасности атаки российских ударных БпЛА.
Дополнено в 02:54. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил возраст пострадавших в Шевченковском районе.
«В результате падения обломков вражеского БпЛА пострадали два человека: 24-летняя женщина и 33-летний мужчина. В настоящее время еще одна женщина обратилась за помощью к врачам. Пострадавшей — 62 года», — написал он двумя сообщениями подряд.
Дополнено в 02:49. В Шевченковском районе, по которому ударил первый из двух БпЛА — трое пострадавших: мужчина и две женщины.
Дополнено в 02:46. С перерывом практически в час после первого взрыва в Харькове прогремел второй. Мэр Игорь Терехов написал, что, предварительно, удар был по Слободскому району.
Дополнено в 02:11. В Харькове повреждена автомойка, пострадало остекление многоэтажки и супермаркет, сообщил мэр. Информации о пострадавших нет.
Дополнено в 02:04. По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, была «попытка удара» по Шевченковскому району. В результате горит автомобиль.
02:02. Тревогу из-за угрозы «Шахедов» объявили в 00:09, а в 01:30 Воздушные силы ВСУ предупредили, что над городом — ударный БпЛА.
После взрыва мэр Харькова Игорь Терехов констатировал: предварительно, враг ударил «Шахедом».
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в Шевченковском районе упали обломки российского БпЛА.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 29 июля: смертельный обстрел, пятеро погибших
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, синегубов, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два взрыва прозвучали в Харькове: ударили «Шахедами», пострадавшие (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 02:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы, перед этим жителей предупреждали об опасности атаки российских ударных БпЛА".