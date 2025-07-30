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Два взрыва прозвучали в Харькове: ударили «Шахедами», пострадавшие (обновлено)

Происшествия 02:54   30.07.2025
Оксана Горун
Два взрыва прозвучали в Харькове: ударили «Шахедами», пострадавшие (обновлено)

Около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы, перед этим жителей предупреждали об опасности атаки российских ударных БпЛА.

Дополнено в 02:54. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил возраст пострадавших в Шевченковском районе.

«В результате падения обломков вражеского БпЛА пострадали два человека: 24-летняя женщина и 33-летний мужчина. В настоящее время еще одна женщина обратилась за помощью к врачам. Пострадавшей — 62 года», — написал он двумя сообщениями подряд.

Дополнено в 02:49. В Шевченковском районе, по которому ударил первый из двух БпЛА — трое пострадавших: мужчина и две женщины.

Дополнено в 02:46. С перерывом практически в час после первого взрыва в Харькове прогремел второй. Мэр Игорь Терехов написал, что, предварительно, удар был по Слободскому району.

Дополнено в 02:11. В Харькове повреждена автомойка, пострадало остекление многоэтажки и супермаркет, сообщил мэр. Информации о пострадавших нет.

Дополнено в 02:04. По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, была «попытка удара» по Шевченковскому району. В результате горит автомобиль.

02:02. Тревогу из-за угрозы «Шахедов» объявили в 00:09, а в 01:30 Воздушные силы ВСУ предупредили, что над городом — ударный БпЛА.

После взрыва мэр Харькова Игорь Терехов констатировал: предварительно, враг ударил «Шахедом».

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в Шевченковском районе упали обломки российского БпЛА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 02:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы, перед этим жителей предупреждали об опасности атаки российских ударных БпЛА".