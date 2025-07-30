Два вибухи пролунали у Харкові: вдарили “шахедами”, постраждалі (оновлено)
Близько 01:54 та 02:43 у Харкові пролунали вибухи, перед цим мешканців попереджали про небезпеку атаки російських ударних БпЛА.
Доповнено о 02:54. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив вік постраждалих у Шевченківському районі.
“Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали двоє людей: 24-річна жінка та 33-річний чоловік. Наразі ще одна жінка звернулася по допомогу до лікарів. Постраждалій – 62 роки”, – написав він двома повідомленнями поспіль.
Доповнено о 02:49. У Шевченківському районі, по якому вдарив перший із двох БпЛА – троє постраждалих: чоловік та дві жінки.
Доповнено о 02:46. З перервою практично в годину після першого вибуху в Харкові прогримів другий. Мер Ігор Терехов написав, що, попередньо, удар був по Слобідському району.
Доповнено о 02:11. У Харкові пошкоджена автомийка, постраждало скління багатоповерхівки та супермаркет, повідомив мер. Інформації щодо постраждалих немає.
Доповнено о 02:04. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, була “спроба удару” по Шевченківському району. У результаті горить автівка.
02:02. Тривогу через загрозу “шахедів” оголосили о 00:09, а о 01:30 Повітряні сили ЗСУ попередили, що над містом – ударний БпЛА.
Після вибуху мер Харкова Ігор Терехов констатував: попередньо, ворог ударив “шахедом”.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: у Шевченківському районі впали уламки російського БпЛА.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 29 липня: смертельний обстріл, п’ятеро загиблих
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два вибухи пролунали у Харкові: вдарили “шахедами”, постраждалі (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 02:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 01:54 та 02:43 у Харкові пролунали вибухи, перед цим мешканців попереджали про небезпеку атаки російських ударних БпЛА".