Два вибухи пролунали у Харкові: вдарили “шахедами”, постраждалі (оновлено)

Близько 01:54 та 02:43 у Харкові пролунали вибухи, перед цим мешканців попереджали про небезпеку атаки російських ударних БпЛА.

Доповнено о 02:54. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив вік постраждалих у Шевченківському районі.

“Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали двоє людей: 24-річна жінка та 33-річний чоловік. Наразі ще одна жінка звернулася по допомогу до лікарів. Постраждалій – 62 роки”, – написав він двома повідомленнями поспіль.

Доповнено о 02:49. У Шевченківському районі, по якому вдарив перший із двох БпЛА – троє постраждалих: чоловік та дві жінки.

Доповнено о 02:46. З перервою практично в годину після першого вибуху в Харкові прогримів другий. Мер Ігор Терехов написав, що, попередньо, удар був по Слобідському району.

Доповнено о 02:11. У Харкові пошкоджена автомийка, постраждало скління багатоповерхівки та супермаркет, повідомив мер. Інформації щодо постраждалих немає.

Доповнено о 02:04. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, була “спроба удару” по Шевченківському району. У результаті горить автівка.

02:02. Тривогу через загрозу “шахедів” оголосили о 00:09, а о 01:30 Повітряні сили ЗСУ попередили, що над містом – ударний БпЛА.

Після вибуху мер Харкова Ігор Терехов констатував: попередньо, ворог ударив “шахедом”.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: у Шевченківському районі впали уламки російського БпЛА.