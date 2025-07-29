Новини Харкова — головне за 29 липня: як минула ніч

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07:10

Вночі регіон атакували “Шахеди” – нічні тривоги на Харківщині

Цієї ночі тривога на Харківщині лунала двічі. Спочатку її оголосили о 01:38 – тоді регіон атакували БпЛА, а згодом ПС ЗСУ почали фіксувати “Шахеди” і в сусідніх областях.

Загроза зберігалася до 03:18 після чого дали відбій. Тривогу відновили вже вранці – о 04:50. Тоді українські захисники зафіксували активність ворожої авіації на північному сході.

Незабаром регіон знову почали атакувати “Шахеди”. Відбій тривоги пролунав о 07:00.