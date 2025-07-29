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Новини Харкова — головне за 29 липня: як минула ніч

Україна 07:10   29.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 29 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Вночі регіон атакували “Шахеди” – нічні тривоги на Харківщині

Цієї ночі тривога на Харківщині лунала двічі. Спочатку її оголосили о 01:38 – тоді регіон атакували БпЛА, а згодом ПС ЗСУ почали фіксувати “Шахеди” і в сусідніх областях. 

Загроза зберігалася до 03:18 після чого дали відбій. Тривогу відновили вже вранці – о 04:50. Тоді українські захисники зафіксували активність ворожої авіації на північному сході. 

Незабаром регіон знову почали атакувати “Шахеди”. Відбій тривоги пролунав о 07:00.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 07:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".