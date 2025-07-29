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Люди отримували гуманітарку: “приліт” на Харківщині вбив п’ятьох (фото)

Події 13:49   29.07.2025
Оксана Горун
Люди отримували гуманітарку: “приліт” на Харківщині вбив п’ятьох (фото)

У ДСНС повідомили подробиці трагедії, яка сталася вранці 29 липня в селі Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині.

“П’ятеро людей загинули, ще троє постраждали в с. Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині! Люди зібралися разом, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

село на Харківщині обстріляли з РСЗВ, є загиблі 3

Раніше Нацполіція інформувала, що удар стався 29 липня близько 10:38. У результаті загорівся місцевий магазин.

Також сьогодні росіяни обстріляли Куп’янськ з РСЗВ “Град”, близько 05:40 ранку, вбивши 65-річного чоловіка. У селі Піски-Радьківські через ворожі удари горів магазин та приватні будинки. Про постраждалих там не повідомляють.

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село на Харківщині обстріляли із РСЗВ, є загиблі 5

село на Харківщині обстріляли з РСЗВ, є загиблі 4

село на Харківщині обстріляли із РСЗВ, є загиблі

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 13:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці трагедії, яка сталася вранці 29 липня в селі Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині".