Люди получали гуманитарку: «прилет» на Харьковщине убил пятерых (фото)
В ГСЧС сообщили подробности трагедии, которая случилась утром 29 июля в селе Новоплатоновка Изюмского района на Харьковщине.
«Пять человек погибли, еще трое пострадали в с. Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области. Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь – в это время российские террористы нанесли удары из РСЗО по мирным жителям», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ранее Нацполиция информировала, что удар произошел 29 июля около 10:38. В результате загорелся местный магазин.
Также сегодня россияне обстреляли Купянск из РСЗО «Град», около 05:40 утра, убив 65-летнего мужчину. В селе Пески-Радьковские из-за вражеских ударов горел магазин и частные дома. О пострадавших там не сообщают.
Читайте также: Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблі, новости Харькова, обстрел, погибшие, рсзо;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Люди получали гуманитарку: «прилет» на Харьковщине убил пятерых (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 13:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности трагедии, которая случилась утром 29 июля в селе Новоплатоновка Изюмского района на Харьковщине".