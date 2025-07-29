Люди получали гуманитарку: «прилет» на Харьковщине убил пятерых (фото)

В ГСЧС сообщили подробности трагедии, которая случилась утром 29 июля в селе Новоплатоновка Изюмского района на Харьковщине.

«Пять человек погибли, еще трое пострадали в с. Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области. Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь – в это время российские террористы нанесли удары из РСЗО по мирным жителям», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее Нацполиция информировала, что удар произошел 29 июля около 10:38. В результате загорелся местный магазин.

Также сегодня россияне обстреляли Купянск из РСЗО «Град», около 05:40 утра, убив 65-летнего мужчину. В селе Пески-Радьковские из-за вражеских ударов горел магазин и частные дома. О пострадавших там не сообщают.