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Люди получали гуманитарку: «прилет» на Харьковщине убил пятерых (фото)

Происшествия 13:49   29.07.2025
Оксана Горун
Люди получали гуманитарку: «прилет» на Харьковщине убил пятерых (фото)

В ГСЧС сообщили подробности трагедии, которая случилась утром 29 июля в селе Новоплатоновка Изюмского района на Харьковщине.

«Пять человек погибли, еще трое пострадали в с. Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области. Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь – в это время российские террористы нанесли удары из РСЗО по мирным жителям», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

село на Харьковщине обстреляли из РСЗО, есть погибшие 3

Ранее Нацполиция информировала, что удар произошел 29 июля около 10:38. В результате загорелся местный магазин.

Также сегодня россияне обстреляли Купянск из РСЗО «Град», около 05:40 утра, убив 65-летнего мужчину. В селе Пески-Радьковские из-за вражеских ударов горел магазин и частные дома. О пострадавших там не сообщают.

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село на Харьковщине обстреляли из РСЗО, есть погибшие 5

село на Харьковщине обстреляли из РСЗО, есть погибшие 4

село на Харьковщине обстреляли из РСЗО, есть погибшие

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 13:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности трагедии, которая случилась утром 29 июля в селе Новоплатоновка Изюмского района на Харьковщине".