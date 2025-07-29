Пять человек погибли из-за обстрела магазина на Харьковщине, есть раненые

Смертельный обстрел произошел утром 29 июля. Предварительно били из РСЗО по Боровской громаде на Харьковщине.

«29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района. В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения разной степени тяжести», — сообщили в ГУНП.

Ранее Харьковская областная прокуратура сообщила, что утром 29 июля, около 05:40, российская армия обстреляла Купянск.

«По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО «Град». Погиб 65-летний мужчина. Повреждены жилые дома», — отметили прокуроры.