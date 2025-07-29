Live
  • Вт 29.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.8
  • EUR 48.7

Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный

Украина 09:43   29.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный Скриншот

О ситуации в Купянске в эфире нацмарафона сообщил офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.

Выбить врага в районе Купянска сложно по двум причинам, объяснил боец. Прежде всего из-за густой лесистой местности, которая мешает следить за перемещением россиян. Кроме того, досаждают и вражеские дроны – они круглосуточно охотятся на украинских военных, что усложняет логистику и ротацию.

«То есть, если мы говорим об обороне, например, то даже оборонные действия вести довольно сложно. Во-вторых, если мы говорим уже именно о каких-то небольших контрнаступательных действиях для того, чтобы выбить противника на ранее занятые позиции, то эта задача усложняется в два или даже в три раза. Так как одно дело сидеть плюс-минус в укреплениях, там, где можно хотя бы где-то спрятаться от того же самого FPV-дрона. А другое дело – это в густой зеленой местности, при условии, скажем так, что не всегда аэроразведка может обнаружить нормально, где именно накопился противник – противник также применяет часто фальшивые позиции. Эти все вместе факторы делают отражение противника необычайно сложной задачей, с которой, тем не менее, отчасти удается справляться», – рассказал Черняк.

При этом, по его словам, все еще есть угроза окружения Купянска.

«Как я говорил, сама лобовая оборона города довольно успешно продолжается. Предпринимаются попытки россиян обойти город с флангов. Они, конечно, имеют место. Однако Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы этого не произошло», – добавил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов
Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов
28.07.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 29 июля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 29 июля: как прошла ночь
29.07.2025, 08:45
Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный
Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный
29.07.2025, 09:43
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
26.07.2025, 08:23
Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова
Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова
28.07.2025, 19:08
Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями
Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями
27.07.2025, 20:33

Новости по теме:

08:15
Бои на Харьковщине: где пытался прорваться враг – информация Генштаба
07:35
Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW
09:36
РФ пытается зайти в Купянск и уже распространяет фейки об успехах – аналитики
08:07
Авиаудары, 13 боев: как прошли сутки на Харьковщине – информация Генштаба
16:55
Где пытались прорваться оккупанты на Харьковщине – вечерняя сводка Генштаба

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 09:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Купянске в эфире нацмарафона сообщил офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.".