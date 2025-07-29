Сложно даже обороняться: что происходит в Купянске, рассказал военный
О ситуации в Купянске в эфире нацмарафона сообщил офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.
Выбить врага в районе Купянска сложно по двум причинам, объяснил боец. Прежде всего из-за густой лесистой местности, которая мешает следить за перемещением россиян. Кроме того, досаждают и вражеские дроны – они круглосуточно охотятся на украинских военных, что усложняет логистику и ротацию.
«То есть, если мы говорим об обороне, например, то даже оборонные действия вести довольно сложно. Во-вторых, если мы говорим уже именно о каких-то небольших контрнаступательных действиях для того, чтобы выбить противника на ранее занятые позиции, то эта задача усложняется в два или даже в три раза. Так как одно дело сидеть плюс-минус в укреплениях, там, где можно хотя бы где-то спрятаться от того же самого FPV-дрона. А другое дело – это в густой зеленой местности, при условии, скажем так, что не всегда аэроразведка может обнаружить нормально, где именно накопился противник – противник также применяет часто фальшивые позиции. Эти все вместе факторы делают отражение противника необычайно сложной задачей, с которой, тем не менее, отчасти удается справляться», – рассказал Черняк.
При этом, по его словам, все еще есть угроза окружения Купянска.
«Как я говорил, сама лобовая оборона города довольно успешно продолжается. Предпринимаются попытки россиян обойти город с флангов. Они, конечно, имеют место. Однако Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы этого не произошло», – добавил военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 09:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Купянске в эфире нацмарафона сообщил офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.".