Важко навіть оборонятися: що відбувається у Куп’янську, розповів військовий
Про ситуацію у Куп’янську в етері нацмарафону повідомив офіцер бригади “Рубіж” НГУ Володимир Черняк.
Вибити ворога в районі Куп’янська складно через дві причини, пояснив боєць. Насамперед через густу лісисту місцевість, яка заважає стежити за переміщенням росіян. Крім того, докучають і ворожі дрони – вони цілодобово полюють українських військових, що ускладнює логістику та ротацію.
“Тобто, якщо ми говоримо про оборону, наприклад, то навіть оборонні дії вести доволі складно. По-друге, якщо ми говоримо вже саме про якісь невеличкі контрнаступальні дії для того, щоб відбити противника раніше зайняті позиції, то ця задача ускладнюється у два або навіть у три рази. Так як одне діло сидіти плюс-мінус в укріпленнях, там де можна хоча би десь сховатися від того ж самого FPV-дрона або від іншого озброєння, яке Росія, як я вже казав раніше, не жаліє. А інше діло – це в густій зеленій місцевості, при умові, скажімо так, що не завжди аеророзвідка може виявити нормально, де саме накопичився противник – противник також застосовує часто фальшиві позиції. Оці всі разом фактори роблять відбиття противника незвичайно складним завданням, з яким тим не менше частково вдається справлятися”, – сказав Черняк.
При цьому, за його словами, все ще є загроза оточення Куп’янська.
“Як я казав, сама лобова оборона міста досить успішно продовжується. Є спроби росіян обійти місто з флангів. Вони, звичайно, мають місце. Однак Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб цього не сталося”, – додав військовий.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Важко навіть оборонятися: що відбувається у Куп’янську, розповів військовий»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 09:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію у Куп’янську в етері нацмарафону повідомив офіцер бригади “Рубіж” НГУ Володимир Черняк.".