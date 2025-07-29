Важко навіть оборонятися: що відбувається у Куп’янську, розповів військовий

Про ситуацію у Куп’янську в етері нацмарафону повідомив офіцер бригади “Рубіж” НГУ Володимир Черняк.

Вибити ворога в районі Куп’янська складно через дві причини, пояснив боєць. Насамперед через густу лісисту місцевість, яка заважає стежити за переміщенням росіян. Крім того, докучають і ворожі дрони – вони цілодобово полюють українських військових, що ускладнює логістику та ротацію.

“Тобто, якщо ми говоримо про оборону, наприклад, то навіть оборонні дії вести доволі складно. По-друге, якщо ми говоримо вже саме про якісь невеличкі контрнаступальні дії для того, щоб відбити противника раніше зайняті позиції, то ця задача ускладнюється у два або навіть у три рази. Так як одне діло сидіти плюс-мінус в укріпленнях, там де можна хоча би десь сховатися від того ж самого FPV-дрона або від іншого озброєння, яке Росія, як я вже казав раніше, не жаліє. А інше діло – це в густій зеленій місцевості, при умові, скажімо так, що не завжди аеророзвідка може виявити нормально, де саме накопичився противник – противник також застосовує часто фальшиві позиції. Оці всі разом фактори роблять відбиття противника незвичайно складним завданням, з яким тим не менше частково вдається справлятися”, – сказав Черняк.

При цьому, за його словами, все ще є загроза оточення Куп’янська.

“Як я казав, сама лобова оборона міста досить успішно продовжується. Є спроби росіян обійти місто з флангів. Вони, звичайно, мають місце. Однак Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб цього не сталося”, – додав військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”