Live
  • Вт 29.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.8
  • EUR 48.7

Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області

Події 08:40   29.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області

Про те, куди “прилетіло” за добу в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 29 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Слатине Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік, постраждав 52-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу ворог випустив по регіону:

▪️ некеровану авіаційну ракету;

▪️4 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️4 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено авто, у Куп’янську – багатоповерхівка, а в Ізюмському та Богодухівському районі під удари потрапили приватні будинки.

Читайте також: Бої на Харківщині: де намагався прорватися ворог – інформація Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області
Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області
29.07.2025, 08:40
Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів
Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів
28.07.2025, 21:48
Бої на Харківщині: де намагався прорватися ворог – інформація Генштабу
Бої на Харківщині: де намагався прорватися ворог – інформація Генштабу
29.07.2025, 08:15
Новини Харкова — головне за 29 липня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 29 липня: як минула ніч
29.07.2025, 08:45
Окупанти заявили про просування на півночі області та на Куп’янщині – дані ISW
Окупанти заявили про просування на півночі області та на Куп’янщині – дані ISW
29.07.2025, 07:35
Сьогодні 29 липня: який день в історії
Сьогодні 29 липня: який день в історії
29.07.2025, 06:00

Новини за темою:

12:28
Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов
08:57
Що прилетіло по Харкову та області за добу – інформація Синєгубова
09:50
Харків і область атакували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА – Синєгубов
08:44
Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹
07:46
У Харкові ще гасять сім пожеж після нічних масованих авіаударів – мер

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, куди “прилетіло” за добу в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 29 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".