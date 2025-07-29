Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області
Про те, куди “прилетіло” за добу в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 29 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Слатине Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік, постраждав 52-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу ворог випустив по регіону:
▪️ некеровану авіаційну ракету;
▪️4 КАБ;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️4 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено авто, у Куп’янську – багатоповерхівка, а в Ізюмському та Богодухівському районі під удари потрапили приватні будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, куди “прилетіло” за добу в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 29 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".