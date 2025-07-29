Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області

Про те, куди “прилетіло” за добу в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 29 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Слатине Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік, постраждав 52-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу ворог випустив по регіону:

▪️ некеровану авіаційну ракету;

▪️4 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️4 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено авто, у Куп’янську – багатоповерхівка, а в Ізюмському та Богодухівському районі під удари потрапили приватні будинки.