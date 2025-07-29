Бої на Харківщині: де намагався прорватися ворог – інформація Генштабу
За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Харківщині йшло 13 боїв.
Так на Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступали сім разів у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янському – ЗСУ відбили шість атак росіян біля Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. Вчора противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 859 дронів-камікадзе”, – пишуть у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Харківщині йшло 13 боїв.".