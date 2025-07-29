Окупанти заявили про просування на півночі області та на Куп’янщині – дані ISW

Про те, чи справді росіяни мають успіхи на Харківщині, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно російські блогери повідомили, що армія РФ просунулась на півночі регіону в районі Вовчанська. Але експерти так і не змогли знайти цьому підтвердження. Те саме стосується і Куп’янського напрямку. Змін на лінії фронту на сході від Куп’янська, про який раніше говорили росіяни – немає.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ і південний схід від Хатнього та на південний схід від Зарубинки (обидва на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.

Не змогли просунутися росіяни на Борівському напрямку. Усі штурми ворога ЗСУ успішно відбили.

“27 та 28 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Богуславки та Загризового та на південний схід від Борової поблизу Новоєгорівки та Греківки”, – додали аналітики.