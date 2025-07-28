Є загиблий та поранений – росіяни атакували дроном автівку на Харківщині

Росіяни атакували автівку у селі Великі Проходи у Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив автомобіль у селі Великі Проходи. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували», – розповів Синєгубов.