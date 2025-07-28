Є загиблий та поранений – росіяни атакували дроном автівку на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Росіяни атакували автівку у селі Великі Проходи у Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив автомобіль у селі Великі Проходи. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 18:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували автівку у селі Великі Проходи у Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".