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Є загиблий та поранений – росіяни атакували дроном автівку на Харківщині

Події 18:41   28.07.2025
Оксана Якушко
Є загиблий та поранений – росіяни атакували дроном автівку на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Росіяни атакували автівку у селі Великі Проходи у Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив автомобіль у селі Великі Проходи. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік.  Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували автівку у селі Великі Проходи у Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".