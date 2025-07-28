Есть погибший и раненый – россияне атаковали БпЛА машину на Харьковщине

Россияне атаковали автомобиль в селе Большие Проходы в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 17.00 российский FPV-дрон попал автомобиль в селе Большие Проходы. В результате удара погиб 75-летний мужчина. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали», – рассказал Синегубов.