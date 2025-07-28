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Есть погибший и раненый – россияне атаковали БпЛА машину на Харьковщине

Происшествия 18:41   28.07.2025
Оксана Якушко
Есть погибший и раненый – россияне атаковали БпЛА машину на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Россияне атаковали автомобиль в селе Большие Проходы в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 17.00 российский FPV-дрон попал автомобиль в селе Большие Проходы. В результате удара погиб 75-летний мужчина. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали автомобиль в селе Большие Проходы в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".