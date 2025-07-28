Есть погибший и раненый – россияне атаковали БпЛА машину на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Россияне атаковали автомобиль в селе Большие Проходы в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 17.00 российский FPV-дрон попал автомобиль в селе Большие Проходы. В результате удара погиб 75-летний мужчина. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 18:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали автомобиль в селе Большие Проходы в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".