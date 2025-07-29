Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW

О том, действительно ли у россиян есть успехи на Харьковщине, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Недавно российские блогеры сообщили, что армия РФ продвинулась на севере региона в районе Волчанска. Но эксперты так и не смогли найти этому подтверждений. То же самое касается и Купянского направления. Изменений на линии фронта на востоке от Купянска, о котором ранее говорили россияне, – нет.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и юго-востоку от Хатнего и к юго-востоку от Зарубинки (оба к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили в ISW.

Не смогли продвинуться россияне и на Боровском направлении. Все штурмы врага ВСУ успешно отбили.

«27 и 28 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой вблизи Богуславки и Загрызово и к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и Грековки», – добавили аналитики.