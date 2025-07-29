Live
  • Вт 29.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.8
  • EUR 48.7

Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW

Украина 07:35   29.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW

О том, действительно ли у россиян есть успехи на Харьковщине, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Недавно российские блогеры сообщили, что армия РФ продвинулась на севере региона в районе Волчанска. Но эксперты так и не смогли найти этому подтверждений. То же самое касается и Купянского направления. Изменений на линии фронта на востоке от Купянска, о котором ранее говорили россияне, – нет.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и юго-востоку от Хатнего и к юго-востоку от Зарубинки (оба к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили в ISW.

Не смогли продвинуться россияне и на Боровском направлении. Все штурмы врага ВСУ успешно отбили.

«27 и 28 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой вблизи Богуславки и Загрызово и к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и Грековки», – добавили аналитики.

Читайте также: Есть погибший и раненый – дрон РФ атаковал машину на Харьковщине (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов
Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов
28.07.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 29 июля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 29 июля: как прошла ночь
29.07.2025, 08:45
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
26.07.2025, 08:23
Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова
Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова
28.07.2025, 19:08
Сегодня 29 июля: какой день в истории
Сегодня 29 июля: какой день в истории
29.07.2025, 06:00
Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области
Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области
29.07.2025, 08:40

Новости по теме:

09:40
Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали
08:23
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
07:30
Россияне заявили о продвижении на трех направлениях: так ли это – данные ISW
09:51
ВСУ контратакуют в районе Мелового и Волчанска – ISW
07:40
РФ заявила о продвижении на севере от Харькова – что говорят в ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, действительно ли у россиян есть успехи на Харьковщине, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).".