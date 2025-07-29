Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW
О том, действительно ли у россиян есть успехи на Харьковщине, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
Недавно российские блогеры сообщили, что армия РФ продвинулась на севере региона в районе Волчанска. Но эксперты так и не смогли найти этому подтверждений. То же самое касается и Купянского направления. Изменений на линии фронта на востоке от Купянска, о котором ранее говорили россияне, – нет.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и юго-востоку от Хатнего и к юго-востоку от Зарубинки (оба к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили в ISW.
Не смогли продвинуться россияне и на Боровском направлении. Все штурмы врага ВСУ успешно отбили.
«27 и 28 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой вблизи Богуславки и Загрызово и к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и Грековки», – добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, действительно ли у россиян есть успехи на Харьковщине, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).".