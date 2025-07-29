Бои на Харьковщине: где пытался прорваться враг – информация Генштаба
По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Харьковской области шло 13 боев.
Так на Южно-Слобожанском направлении оккупанты наступали семь раз в районе Волчанска. Тогда как на Купянском – ВСУ отбили шесть атак россиян около Степовой Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. Вчера противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб. Кроме того, произвел 5 922 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 859 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Харьковской области шло 13 боев.".