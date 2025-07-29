Бои на Харьковщине: где пытался прорваться враг – информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Харьковской области шло 13 боев.

Так на Южно-Слобожанском направлении оккупанты наступали семь раз в районе Волчанска. Тогда как на Купянском – ВСУ отбили шесть атак россиян около Степовой Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. Вчера противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб. Кроме того, произвел 5 922 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 859 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери ВС РФ следующие: