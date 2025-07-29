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Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области

Происшествия 08:40   29.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

О том, куда «прилетело» за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 29 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Слатино Дергачевской громады погиб 75-летний мужчина, пострадал 52-летний мужчина; в г. Купянск погиб 65-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки враг выпустил по региону:

▪️ неуправляемую авиационную ракету;

▪️4 КАБ;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️4 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском районе повреждено авто, в Купянске – многоэтажка, а в Изюмском и Богодуховском районе под удары попали частные дома.

Читайте также: Бои на Харьковщине: где пытался прорваться враг – информация Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда «прилетело» за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 29 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".