Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области

О том, куда «прилетело» за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 29 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Слатино Дергачевской громады погиб 75-летний мужчина, пострадал 52-летний мужчина; в г. Купянск погиб 65-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки враг выпустил по региону:

▪️ неуправляемую авиационную ракету;

▪️4 КАБ;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️4 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском районе повреждено авто, в Купянске – многоэтажка, а в Изюмском и Богодуховском районе под удары попали частные дома.