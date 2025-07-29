Двое погибших, один раненый – последствия обстрелов Харьковской области
Фото: Samuel King Jr/Flickr.com
О том, куда «прилетело» за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 29 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Слатино Дергачевской громады погиб 75-летний мужчина, пострадал 52-летний мужчина; в г. Купянск погиб 65-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки враг выпустил по региону:
▪️ неуправляемую авиационную ракету;
▪️4 КАБ;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️4 fpv-дрона;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харьковском районе повреждено авто, в Купянске – многоэтажка, а в Изюмском и Богодуховском районе под удары попали частные дома.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда «прилетело» за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 29 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".