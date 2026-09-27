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З РСЗВ росіяни гатили по місту на Харківщині: наслідки

Події 08:29   27.09.2026
Оксана Якушко
З РСЗВ росіяни гатили по місту на Харківщині: наслідки Зображення створене ШІ

27 вересня, о 01:30 росіяни завдали удару по місту Ізюм, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Ізюмська МВА.

Влучання зафіксували в районі Замостя. Внаслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок. Про постраждалих і поранених інформації не було.

Також через ворожі удари з 04.40 без світла залишилися абоненти центральної та південної частини Ізюму.

Фахівці АТ “Харківобленерго” вже усувають пошкодження.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, четверо людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ракетного удару росіян по селу Леб’язьке Чугуївського району вдень 26 вересня.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 08:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 вересня, о 01:30 росіяни завдали удару по місту Ізюм, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Ізюмська МВА.".