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Частина Ізюмщини залишилася без світла після нічного удару КАБ

Події 07:36   21.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Частина Ізюмщини залишилася без світла після нічного удару КАБ

Напередодні, 20 вересня, у пресслужбі Ізюмської МВА написали про “приліт” КАБ на околиці села Забавне. Обійшлося без постраждалих, але руйнування – суттєві.

Як виявилось, росіяни пошкодили енергомережі. Через це без світла залишилися села Іскра, Забавне, Глинське, Крамарівка, а також частина Ізюму. Крім того, палала господарська споруда. Наразі вогонь уже загасили.

“Також вчора, 20 вересня, о 22:20 ворог завдав удару по місту Ізюм, попередньо — керованою авіабомбою (КАБ). Влучання зафіксовано в районі Піски. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок. Через цей обстріл на деяких вулицях району наразі відсутнє світло”, – додали у пресслужбі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 07:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 20 вересня, у пресслужбі Ізюмської МВА написали про “приліт” КАБ на околиці села Забавне. Обійшлося без постраждалих, але руйнування – суттєві.".