Гроза та туман: прогноз погоди на Харківщині на 21 вересня

У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей розповіли, якою буде погода у понеділок, 21 вересня. За прогнозами синоптиків, тиждень розпочнеться з туманної та дощової погоди. В області також очікується гроза.

Так по області буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, а вдень піде невеликий дощ. Також буде гроза та слабкий туман. Температура повітря вночі +9 – 14°, вдень +22 – 27°.

Тим часом у Харкові опади очікуються вже вдень, вночі дощ не прогнозують. Проте місто накриє туман. Температура повітря вночі +11 – 13 °, вдень +24 – 26 °.

Вітер уночі східний, 3 – 8 м/с, удень південний, 9 – 14 м/с.