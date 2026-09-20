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Гроза та туман: прогноз погоди на Харківщині на 21 вересня

Погода 20:35   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Гроза та туман: прогноз погоди на Харківщині на 21 вересня

У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей розповіли, якою буде погода у понеділок, 21 вересня. За прогнозами синоптиків, тиждень розпочнеться з туманної та дощової погоди. В області також очікується гроза. 

Так по області буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, а вдень піде невеликий дощ. Також буде гроза та слабкий туман. Температура повітря вночі +9 – 14°, вдень +22 – 27°.

Тим часом у Харкові опади очікуються вже вдень, вночі дощ не прогнозують. Проте місто накриє туман. Температура повітря вночі +11 – 13 °, вдень +24 – 26 °.

Вітер уночі східний, 3 – 8 м/с, удень південний, 9 – 14 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей розповіли, якою буде погода у понеділок, 21 вересня.".