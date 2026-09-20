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Завтра тролейбуси №3 курсуватимуть по-іншому в Харкові

Транспорт 15:35   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра тролейбуси №3 курсуватимуть по-іншому в Харкові

Завтра, 21 вересня, тролейбуси №3 без достатнього запасу автономного ходу не курсуватимуть з 9:00 до 14:00 на пр. Байрона, від пр. Петра Григоренка до вул. Харківських Дивізій, пишуть у пресслужбі мерії.

Зміни у русі пов’язані з тим, що комунальники обрізатимуть аварійні дерева.

У цей час тролейбус №3 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницького – розворотне коло «Бул. Богдана Хмельницького» – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 15:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 21 вересня, тролейбуси №3 без достатнього запасу автономного ходу не курсуватимуть на пр. Байрона, від пр. Петра Григоренка до вул. Харківських Дивізій".