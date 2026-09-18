Наслідки ударів по Харкову та області показали у прокуратурі (фото)

Фото з місць “прильотів” у Харкові та області показали в облпрокуратурі. За інформацією правоохоронців, внаслідок атак постраждали троє людей.

“За даними слідства, 17 вересня близько 21:00 російські військові завдали удару по селу Корбині Івани Богодухівського району. Попередньо, ворог застосував КАБ. Постраждали чоловік та жінка. Обох госпіталізовано до лікарн”, – встановили правоохоронці.

Близько 22:00 російський FPV-дрон на оптоволокні впав на дорогу в Київському районі Харкова.

Приблизно о 22:35 окупанти повторно вдарили по цьому ж району. Цього разу удар прийшовся по авто.

“О 22:45 збройні сили рф атакували місто Балаклія Ізюмського району. За попередніми даними, застосовано дві ракети типу S8000 «Бандероль». Пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди. За медичною допомогою звернулася 86-річна жінка. У неї діагностували гостру реакцію на стрес”, – додали у прокуратурі.