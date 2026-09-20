Live
  • Нд 20.09.2026
  • Харків  +21°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Звільнена “критична точка”: другий сезон операції “Вівальді” завершений

Україна 12:39   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Звільнена “критична точка”: другий сезон операції “Вівальді” завершений Фото: Генштаб ЗСУ

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підбив підсумки другої частини операції “Вівальді”, яку проводять у Донецькій області. Він констатував: українські військові вже звільнили 125 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку, ліквідовані понад три тисячі російських солдатів. 

Білецький зазначив, що під час другого етапу контрнаступу ЗСУ вибили ворога із Шандриголового та Дерилового, також під контроль України вдалося повернути селище Дробишеве.

Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Сили Третього армійського корпусу щодня знижують наступальний потенціал трьох російських армій. Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Під час другого етапу знищено понад 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше трьох тисяч осіб“, – зазначив Білецький.

Втрати українських військових намагаються мінімізувати – для цього застосовують більше сучасного озброєння та роботизованих комплексів. При чому, наголосив Білецький, деякі рішення є унікальними – такого раніше у війнах ще не використовували.

Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК “Камікадзе” більше, ніж на десять кілометрів в тил противника. Критично важливу роль для успіху операції відіграли ракетно-артилерійські та дронові удари по командним пунктах, логістиці, переправам, резервам противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БпЛА противника в небі. Через це у противника не було можливості вчасно виявити наші штурмові групи і розкрити замисел операції”, – пояснив командир.

Друга частина операції закінчена, проте сама “Вівальді” продовжується. Тому Білецький порадив стежити за подальшими новинами.

20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку – це села Шандриголове та Дерилове Краматорського району Донецької області. Успішний контрнаступ триває за десять кілометрів від кордону Харківської області.

Нагадаємо, що 15 вересня СОУ офіційно підтвердили контрнаступ на Лиманському напрямку. Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.

Читайте також: Pelican, Фламінго, Паляниця дісталися Москви: Зеленський розкрив деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Звільнена “критична точка”: другий сезон операції “Вівальді” завершений
Звільнена “критична точка”: другий сезон операції “Вівальді” завершений
20.09.2026, 12:39
Сьогодні 20 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 вересня 2026: яке свято та день в історії
20.09.2026, 06:00
Два населені пункти повернулися під контроль України – DeepState
Два населені пункти повернулися під контроль України – DeepState
20.09.2026, 10:17
Pelican, Фламінго, Паляниця дісталися Москви: Зеленський розкрив деталі
Pelican, Фламінго, Паляниця дісталися Москви: Зеленський розкрив деталі
20.09.2026, 11:08
Новини Харкова — головне 20 вересня: масована атака на РФ, успіхи РФ
Новини Харкова — головне 20 вересня: масована атака на РФ, успіхи РФ
20.09.2026, 10:25
Масований обстріл Москви та області: атаковані НПЗ, ТЕЦ та склади
Масований обстріл Москви та області: атаковані НПЗ, ТЕЦ та склади
20.09.2026, 07:35

Новини за темою:

20.09.2026
Два населені пункти повернулися під контроль України – DeepState
20.09.2026
Генштаб повідомив, де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині
20.09.2026
Масований обстріл Москви та області: атаковані НПЗ, ТЕЦ та склади
19.09.2026
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
18.09.2026
Про просування ворога на Харківщині повідомляє DeepState


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Звільнена “критична точка”: другий сезон операції “Вівальді” завершений», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 12:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підбив підсумки другої частини операції “Вівальді”,".