Звільнена “критична точка”: другий сезон операції “Вівальді” завершений

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підбив підсумки другої частини операції “Вівальді”, яку проводять у Донецькій області. Він констатував: українські військові вже звільнили 125 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку, ліквідовані понад три тисячі російських солдатів.

Білецький зазначив, що під час другого етапу контрнаступу ЗСУ вибили ворога із Шандриголового та Дерилового, також під контроль України вдалося повернути селище Дробишеве.

“Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Сили Третього армійського корпусу щодня знижують наступальний потенціал трьох російських армій. Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Під час другого етапу знищено понад 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше трьох тисяч осіб“, – зазначив Білецький.

Втрати українських військових намагаються мінімізувати – для цього застосовують більше сучасного озброєння та роботизованих комплексів. При чому, наголосив Білецький, деякі рішення є унікальними – такого раніше у війнах ще не використовували.

“Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК “Камікадзе” більше, ніж на десять кілометрів в тил противника. Критично важливу роль для успіху операції відіграли ракетно-артилерійські та дронові удари по командним пунктах, логістиці, переправам, резервам противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БпЛА противника в небі. Через це у противника не було можливості вчасно виявити наші штурмові групи і розкрити замисел операції”, – пояснив командир.

Друга частина операції закінчена, проте сама “Вівальді” продовжується. Тому Білецький порадив стежити за подальшими новинами.

20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку – це села Шандриголове та Дерилове Краматорського району Донецької області. Успішний контрнаступ триває за десять кілометрів від кордону Харківської області.

Нагадаємо, що 15 вересня СОУ офіційно підтвердили контрнаступ на Лиманському напрямку. Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.