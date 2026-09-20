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Генштаб повідомив, де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині

Україна 08:12   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив, де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, інформує Генштаб ЗСУ. Більшість атак ворога зафіксували на півночі від обласного центру.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів у районі Лимана, Артільного, Тернової, Малої Вовчої та Вільхуватки.

На Куп’янському – СОУ відбили два штурми окупантів біля Курилівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів-камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 58 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 08:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, інформує Генштаб ЗСУ. Більшість атак ворога зафіксували на півночі від обласного центру.".