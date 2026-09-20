Генштаб сообщил, где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев, информирует Генштаб ВСУ. Большинство атак врага зафиксировали на севере от областного центра.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз в районе Лимана, Артельного, Терновой, Малой Волчьей и Ольховатки.

На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов около Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Вчера противник нанес 98 авиационных ударов, во время которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10856 дронов-камикадзе и совершили 2689 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 58 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: