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Массированный обстрел Москвы и области: атакованы НПЗ, ТЭЦ и склады

Мир 07:35   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Массированный обстрел Москвы и области: атакованы НПЗ, ТЭЦ и склады Фото: Exilenova+

Массированную атаку на Москву и Московскую область подтвердил утром 20 сентября волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. Известно об обстреле одного из самых крупных НПЗ, а также ТЭЦ-22. 

 

Видео: Exilenova+

«Силы обороны массированно атаковали Москву и Московскую область: поражен один из крупнейших НПЗ, ТЭЦ-22, обеспечивающий электроэнергией большую часть региона», – уточнил Стерненко.

 

Видео: Exilenova+

Кроме того, взрывы раздавались в Воронеже, Рязани и Дагестане.

Видео: Exilenova+

Тем временем наблюдатели в ТГ-каналах предполагают: исходя из последствий атак, можно предположить, что СОУ могли использовать для ударов ракеты типа «Фламинго». Однако официальных подтверждений этому пока что нет.

Видео: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно об обстреле одного из самых крупных НПЗ, а также ТЭЦ-22. ".