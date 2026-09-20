Массированный обстрел Москвы и области: атакованы НПЗ, ТЭЦ и склады

Массированную атаку на Москву и Московскую область подтвердил утром 20 сентября волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. Известно об обстреле одного из самых крупных НПЗ, а также ТЭЦ-22.

Видео: Exilenova+

«Силы обороны массированно атаковали Москву и Московскую область: поражен один из крупнейших НПЗ, ТЭЦ-22, обеспечивающий электроэнергией большую часть региона», – уточнил Стерненко.

Видео: Exilenova+

Кроме того, взрывы раздавались в Воронеже, Рязани и Дагестане.

Видео: Exilenova+

Тем временем наблюдатели в ТГ-каналах предполагают: исходя из последствий атак, можно предположить, что СОУ могли использовать для ударов ракеты типа «Фламинго». Однако официальных подтверждений этому пока что нет.

Видео: Exilenova+