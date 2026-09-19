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Туманное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 20 сентября

Погода 20:00   19.09.2026
Оксана Горун
Туманное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 20 сентября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал актуальный прогноз. Воскресенье обещает быть подходящим для прогулок на свежем воздухе.

Метеорологи не прогнозируют дождей. Кроме того, днем будет практически летнее тепло — до +28°.

В Харькове и области ночью и утром ожидают местами туман. Температура воздуха в городе будет: ночью 11 – 13° тепла, днем +​​25 – 27°. В области ночью будет +8 – 13°, днем ​​23 – 28° тепла.

Отметим, что теплые выходные «закрывают» первое «бабье лето» на Харьковщине. Уже с понедельника синоптики прогнозируют похолодание. Также пойдут дожди.

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Напомним, после первого сильного сентябрьского дождя грибники Харьковской области вышли на тихую охоту и делятся фотографиями «улова».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал актуальный прогноз. Воскресенье обещает быть подходящим для прогулок на свежем воздухе".