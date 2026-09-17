Днем до +25. Прогноз погоды на 18 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 18 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12 ° тепла, днем от 20 до 25 °.
В Харькове день пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем столбик термометра поднимется до 22 – 24°.