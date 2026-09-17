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Днем до +25. Прогноз погоды на 18 сентября в Харькове и области

Погода 20:12   17.09.2026
Оксана Якушко
Днем до +25. Прогноз погоды на 18 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 18 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12 ° тепла, днем ​​от 20 до 25 °.

В Харькове день пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 20:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 18 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".