Днем до +25. Прогноз погоды на 18 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 18 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.

Ветер ожидают южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12 ° тепла, днем ​​от 20 до 25 °.

В Харькове день пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24°.