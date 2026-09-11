Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области
Прогноз погоды на субботу, 12 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Ночь прогнозируют без существенных осадков. Днем местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем от 22 до 27°.
В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10-12°, днем прогреется до 23-25°.