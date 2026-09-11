Live
  • Пт 11.09.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области

Погода 20:00   11.09.2026
Оксана Якушко
Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области

Прогноз погоды на субботу, 12 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Ночь прогнозируют без существенных осадков. Днем местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 22 до 27°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10-12°, днем ​​прогреется до 23-25°.

Читайте также: 13 сентября свет отключат в двух районах Харькова: адреса

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Селу на Харьковщине вернули пруд, занятый частниками без документов
Селу на Харьковщине вернули пруд, занятый частниками без документов
11.09.2026, 14:01
В Харькове накрыли масштабное производство поддельных духов и косметики
В Харькове накрыли масштабное производство поддельных духов и косметики
11.09.2026, 11:35
В субботу, 12 сентября, без света будут жители в двух районах Харькова
В субботу, 12 сентября, без света будут жители в двух районах Харькова
11.09.2026, 15:37
Новости Харькова главное 11 сентября: СБУ предотвратила продажу 500 кг тротила
Новости Харькова главное 11 сентября: СБУ предотвратила продажу 500 кг тротила
11.09.2026, 17:50
Последствия ударов по Харькову и Золочеву: есть погибший и двое пострадавших
Последствия ударов по Харькову и Золочеву: есть погибший и двое пострадавших
11.09.2026, 10:03
Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области
Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области
11.09.2026, 20:00

Новости по теме:

11.09.2026
Лето не закончилось — харьковские метеорологи подвели итоги 10 дней сентября
10.09.2026
Ночью и утром дождь. Прогноз погоды на 11 сентября в Харькове и области
09.09.2026
Жара до +30. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области
08.09.2026
Днем до +27. Прогноз погоды на 9 сентября в Харькове и области
06.09.2026
Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 7 сентября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 12 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".