Днем дождь, утром туман. Прогноз погоды на 12 сентября по Харькову и области

Прогноз погоды на субботу, 12 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Ночь прогнозируют без существенных осадков. Днем местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 22 до 27°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 10-12°, днем ​​прогреется до 23-25°.