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Вдень дощ, зранку туман. Прогноз погоди на 12 вересня по Харкові й області

Погода 20:00   11.09.2026
Оксана Якушко
Вдень дощ, зранку туман. Прогноз погоди на 12 вересня по Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 12 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області зберігатиметься протягом доби мінлива хмарність ⛅️. Ніч прогнозують без істотних опадів. Вдень місцями очікують невеликий короткочасний дощ 🌧. Вночі та вранці місцями можливий туман 🌫.

Вітер прогнозують східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень від 22 до 27°.

 

У Харкові вночі не очікують істотних опадів, натомість вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер буде східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень прогріється до 23 – 25°.

Читайте також: 13 вересня світло вимкнуть у двох районах Харкова: де саме

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 12 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".