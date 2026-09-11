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У суботу, 12 вересня, без світла будуть мешканці двох районів Харкова

Суспільство 15:37   11.09.2026
Оксана Горун
У суботу, 12 вересня, без світла будуть мешканці двох районів Харкова Зображення створене ШІ

 Харківобленерго повідомило про ремонтні роботи, які проведуть 12 вересня. Через це з 8:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі частини Основ’янського та Слобідського районів.

Електрики не буде у будинках за такими адресами:

  • пр. Аерокосмічний, 37б – 180, 244, 248;
  • вул. Зернова, 6, 53, 55, 55г, 57;
  • пров. Зерновий, 5а, 5б, 5в, 5г;
  • вул. Чугуївська, 27 – 33, 78;
  • вул. Дмитра Коцюбайла, 2, 2б, 4, 4а, 38;
  • проїзд Верещаківський, 15 – 23, 30, 36 – 40;
  • вул. Грозненська, 32 – 56а;
  • вул. Макіївська, 3-83/5, 6 – 16, 20/24 – 90;
  • пров. Макіївський, 3 – 7а, 4 – 6;
  • 1-й Макіївський в’їзд, 3 – 7, 2 – 4;
  • 3-й Макіївський в’їзд, 7 – 13, 8 – 12;
  • вул. Шляхетна, 1 – 27, 2/21 – 24, 17 – 27/18, 20 – 24/20;
  • вул. Азербайджанська, 11 – 25а, 18/48 – 30а;
  • в’їзд Азербайджанський, 2 – 4, 11;
  • вул. Качанівська, 1 – 26;
  • вул. Молочна, 56;
  • вул. Біологічна, 4б, 13;
  • вул. Друкарська, 21 – 51, 20 – 44, 51;
  • вул. Надіївська, 1 – 31, 2а – 20а;
  • вул. Донецька, 28;
  • пров. Тетянівський, 4, 9 – 13;
  • пров. Узбецький, 1 – 6;
  • в’їзд Смерековий, 8 – 12;
  • вул. Лисаветинська, 7, 7а, 7б, 7в.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 15:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "  Харківобленерго повідомило про ремонтні роботи, які проведуть 12 вересня. Через це з 8:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі частини Основ’янського та Слобідського районів".