У суботу, 12 вересня, без світла будуть мешканці двох районів Харкова
Зображення створене ШІ
Харківобленерго повідомило про ремонтні роботи, які проведуть 12 вересня. Через це з 8:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі частини Основ’янського та Слобідського районів.
Електрики не буде у будинках за такими адресами:
- пр. Аерокосмічний, 37б – 180, 244, 248;
- вул. Зернова, 6, 53, 55, 55г, 57;
- пров. Зерновий, 5а, 5б, 5в, 5г;
- вул. Чугуївська, 27 – 33, 78;
- вул. Дмитра Коцюбайла, 2, 2б, 4, 4а, 38;
- проїзд Верещаківський, 15 – 23, 30, 36 – 40;
- вул. Грозненська, 32 – 56а;
- вул. Макіївська, 3-83/5, 6 – 16, 20/24 – 90;
- пров. Макіївський, 3 – 7а, 4 – 6;
- 1-й Макіївський в’їзд, 3 – 7, 2 – 4;
- 3-й Макіївський в’їзд, 7 – 13, 8 – 12;
- вул. Шляхетна, 1 – 27, 2/21 – 24, 17 – 27/18, 20 – 24/20;
- вул. Азербайджанська, 11 – 25а, 18/48 – 30а;
- в’їзд Азербайджанський, 2 – 4, 11;
- вул. Качанівська, 1 – 26;
- вул. Молочна, 56;
- вул. Біологічна, 4б, 13;
- вул. Друкарська, 21 – 51, 20 – 44, 51;
- вул. Надіївська, 1 – 31, 2а – 20а;
- вул. Донецька, 28;
- пров. Тетянівський, 4, 9 – 13;
- пров. Узбецький, 1 – 6;
- в’їзд Смерековий, 8 – 12;
- вул. Лисаветинська, 7, 7а, 7б, 7в.