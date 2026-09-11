Понад 2,6 млн грн “наварив” на єВідновленні: підозра мешканцю Харківщини

Жителя Харківської області підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Причина – він домігся того, щоб статус його будинку з пошкодженого змінили на знищений.

“Йдеться про житловий будинок у місті Ізюм, який зазнав пошкоджень внаслідок збройної агресії рф. У січні 2024 року чоловік подав через портал «Дія» заяву на отримання компенсації для відновлення житла. Після обстеження комісія визначила будинок як пошкоджений, а вартість необхідних відновлювальних робіт оцінила у понад 1,1 млн гривень”, – повідомила передісторію пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Проте висновки комісії мешканця не влаштували. Він хотів, щоб будинок визнали знищеним. Це дозволило б отримати житловий сертифікат та купити інше житло.

“Для цього залучив посередника, через якого документи на будинок та фотозображення його пошкоджень передали кваліфікованому експерту. Фактичного обстеження будинку не проводили. Експерт склав технічний звіт, у якому зазначив III категорію пошкоджень, непридатність будинку для використання та втрату ним економічної цінності. Ступінь пошкодження визначено на рівні 81–100%”, – відзначили прокурори.

Після цього чоловік скасував першу заявку в Дії та через два тижні подав нову. У березні 2024 року комісія, спираючись на наявний технічний звіт, ухвалила рішення надати власнику житла компенсацію у розмірі 2,6 млн грн. Він отримав житловий сертифікат – і купив квартиру в Харкові.

“Проведена надалі судова будівельно-технічна експертиза встановила інше. Фактично будинок був пошкодженим, а відновити його можливо шляхом проведення капітального ремонту, реконструкції або реставрації”, – повідомили в прокуратурі.

Зазначимо, багато мешканців прифронтових громад Харківщини зараз опинилися у законодавчій пастці. Через регулярні атаки, руйнування комунікацій та оголошену примусову евакуацію залишатися вдома неможливо, однак отримати компенсацію за програмою “єВідновлення” люди не можуть, якщо їхнє майно фізично не постраждало внаслідок “прильотів”.