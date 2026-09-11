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Около 500 кг взрывчатки пытались продать на Харьковщине: задержали командира

Происшествия 14:14   11.09.2026
Оксана Горун
Около 500 кг взрывчатки пытались продать на Харьковщине: задержали командира

СБУ заявила, что вместе с Нацполицией сорвала на Харьковщине попытку подпольного сбыта «одной из крупнейших партий взрывчатки с начала полномасштабной войны».

«В Харьковской области задержан командир одного из подразделений механизированной бригады ВСУ, который пытался нелегально продать почти 500 кг тротила», — сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, командир искал покупателей через Telegram и обещал лично доставить им взрывчатку на служебном авто. Задержали его в момент продажи — вблизи воинской части в Чугуевском районе.

командир торговал взрывчаткой на Харьковщине

«Установлено, что злоумышленник хранил тротил в заранее обустроенных тайниках на прифронтовой территории региона, где временно дислоцировалось его подразделение. На месте задержания у злоумышленника изъята вся подготовленная к продаже партия взрывчатки, а также смартфон с доказательствами его контактов с клиентами», — отметили в Службе безопасности.

500 кг тротила пытались продать на Харьковщине

Командиру сообщили о подозрении в незаконном обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до семи лет за решеткой. Сейчас он в СИЗО.

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500 кг тротила пытались продать на Харьковщине 2

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили подробности событий: за 500 кг тротила задержанный хотел выручить 17 тысяч долларов. К покупателю он приехал на пикапе, в багажнике которого был десяток мешков со взрывчаткой.

Видео: ДСР Нацполиции

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заявила, что вместе с Нацполицией сорвала на Харьковщине попытку подпольного сбыта «одной из крупнейших партий взрывчатки с начала полномасштабной войны»".