Около 500 кг взрывчатки пытались продать на Харьковщине: задержали командира

СБУ заявила, что вместе с Нацполицией сорвала на Харьковщине попытку подпольного сбыта «одной из крупнейших партий взрывчатки с начала полномасштабной войны».

«В Харьковской области задержан командир одного из подразделений механизированной бригады ВСУ, который пытался нелегально продать почти 500 кг тротила», — сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, командир искал покупателей через Telegram и обещал лично доставить им взрывчатку на служебном авто. Задержали его в момент продажи — вблизи воинской части в Чугуевском районе.

«Установлено, что злоумышленник хранил тротил в заранее обустроенных тайниках на прифронтовой территории региона, где временно дислоцировалось его подразделение. На месте задержания у злоумышленника изъята вся подготовленная к продаже партия взрывчатки, а также смартфон с доказательствами его контактов с клиентами», — отметили в Службе безопасности.

Командиру сообщили о подозрении в незаконном обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до семи лет за решеткой. Сейчас он в СИЗО.

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили подробности событий: за 500 кг тротила задержанный хотел выручить 17 тысяч долларов. К покупателю он приехал на пикапе, в багажнике которого был десяток мешков со взрывчаткой.

Видео: ДСР Нацполиции