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РФ радуется «освобождению» Гоптовки: в ISW проанализировали эту «победу»

Украина 09:34   11.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ радуется «освобождению» Гоптовки: в ISW проанализировали эту «победу» Фото: Генштаб ВСУ

В Минобороны РФ сделали очередное неожиданное заявление: под контроль оккупантов перешли села Гоптовка на севере от Харькова и Зарубинка на северо-востоке от Великого Бурлука. Однако в Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию и сделали совершенно другие выводы. 

Враг утверждает: военные группы войск «Север» захватили сразу два приграничных села на Харьковщине. Сейчас там продолжается зачистка, однако в некоторых районах уже якобы развиваются триколоры, пишут в Минобороны РФ.

Россияне заявили об оккупации Гоптовки 11 сентября

Тем временем украинские аналитики ситуацию не комментируют. По данным аналитиков DeepState, обстановка на этих участках фронта не изменилась.

Россияне заявили об оккупации Гоптовки 11 сентября

А населенные пункты отмечены как те, что остаются под контролем украинских военных.

Ситуация уже прокомментировали и в Американском институте изучения войны. Эксперты написали, что россияне действительно атакуют на этих направлениях, но ни о каких успехах оккупантов на данный момент речи не идет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 09:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Однако в Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию и сделали совершенно другие выводы. ".