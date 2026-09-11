РФ радуется «освобождению» Гоптовки: в ISW проанализировали эту «победу»

В Минобороны РФ сделали очередное неожиданное заявление: под контроль оккупантов перешли села Гоптовка на севере от Харькова и Зарубинка на северо-востоке от Великого Бурлука. Однако в Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию и сделали совершенно другие выводы.

Враг утверждает: военные группы войск «Север» захватили сразу два приграничных села на Харьковщине. Сейчас там продолжается зачистка, однако в некоторых районах уже якобы развиваются триколоры, пишут в Минобороны РФ.

Тем временем украинские аналитики ситуацию не комментируют. По данным аналитиков DeepState, обстановка на этих участках фронта не изменилась.

А населенные пункты отмечены как те, что остаются под контролем украинских военных.

Ситуация уже прокомментировали и в Американском институте изучения войны. Эксперты написали, что россияне действительно атакуют на этих направлениях, но ни о каких успехах оккупантов на данный момент речи не идет.