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Освобождение Дергачевщины: прифронтовая громада отмечает 4-ю годовщину

Общество 12:56   11.09.2026
Оксана Горун
Освобождение Дергачевщины: прифронтовая громада отмечает 4-ю годовщину

11 сентября 2022 года российские оккупанты бежали с севера Харьковской области под натиском контрнаступления ВСУ. Начальник Дергачевской ГВА обратился к жителям в связи с четвертой годовщиной этих событий.

«Благодаря сплоченности, стойкости наших местных жителей и нашим Силам обороны 11 сентября 2022 года громада была освобождена. В громаду вернулись люди, стали развеваться в каждом населенном пункте наши государственные флаги. Вернулись органы государственной власти. Постепенно началась восстанавливаться жизнь. Восстанавливались дома, критическая инфраструктура, медицинские услуги. Люди надеялись, что наступит мир. Жители нашей громады, вернувшись в свои населенные пункты, начали продолжать спокойную жизнь с надеждами, что война не вернется на их территории. Но, к сожалению, со временем война вернулась. Враг начал наносить удары с территории России, убивать, калечить наших людей. Люди снова вынуждены бежать из своих домов, покидать свои населенные пункты. Жители громады, понимая все последствия, в порыве к свободе, в борьбе, объединились и продолжают эту борьбу по сей день», — сказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram

Сейчас российская армия предпринимает попытки инфильтрироваться через границу на территорию Дергачевской громады. Оккупанты регулярно заявляют о несуществующих успехах — таких, как «освобождение» Казачьей Лопани или Гоптовки. На самом деле в серой зоне у границы идут бои. Но громада действительно существенно разрушена, в ней проводят обязательную эвакуацию населения.

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Как освобождали север Харьковской области, читайте в нашем материале и смотрите видео.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 12:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 сентября 2022 года российские оккупанты бежали с севера Харьковской области под натиском контрнаступления ВСУ".