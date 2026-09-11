Мягко говоря, не под их контролем — ГПСУ о «Волчанском котле» (карты)

Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» ГПСУ прокомментировал, что происходит в населенных пунктах, которые на словах захватили россияне на Харьковщине, чтобы заявить про «Волчанский котел».

«На прошлой неделе сообщали о захвате Должанки, Васильевки, Благодатного. Но, мягко говоря, эти населенные пункты не находятся под их контролем. В лучшем случае (для них) – это серая зона, где царят дроны: как наши, так и вражеские. То есть там никто не может находиться и никто не может говорить, что этот участок находится под чьим-то контролем. Потому что контроль какой-то территории в прифронтовых зонах – это очень условно», — сказал Даниленко в комментарии «Суспільному».

Небольшие села, о которых идет речь, стали объектом интереса многих военных обозревателей и осинтеров, так как российское командование, «захватив» их на словах, стало заявлять об окружении двухтысячной группировки ВСУ под Волчаснком.

Так выглядит карта, которую публикуют российские источники.

А так выглядит ситуация на этом участке фронта на карте украинского проекта DeepState.

Институт изучения войны отмечает больше «серых зон» в этой локации, однако также отрицает существование какого-либо окружения Сил обороны. Более того, аналитики сообщили, что в «окружении двухтысячной группировки ВСУ» уже начали публично сомневаться и российские провоенные блогеры.

Как на самом деле выглядит «контроль» оккупантов в приграничье, Александр Даниленко рассказал в красках.

«Враг в середине лета возобновил активные штурмы на севере Харьковщины, в полосе обороны пограничной бригады «Гарт». И эти попытки прорваться остаются. Постоянно лезет малыми пехотными группами на разных участках, пытается нащупать слабые места, пытается пролезть и накопиться – в каких-нибудь подвалах, погребах, оставшихся в разрушенных поселках. В первую очередь группы разведывательных и ударных БпЛА нашей бригады обнаруживают противника, еще когда противник выдвигается к линии государственной границы Украины. И тогда уже по нему работают ударные дроны, работает наша артиллерия, минометы. Тем оккупантам, которым удалось пролезть на нашу территорию, – делается все, чтобы перерезать им логистику. Таким образом то, что они занесли с собой на плечах – ту пищу, тот боекомплект – чтобы с тем они и жили. Учитывая, что путь у них непростой, они берут с собой не очень много. И потом они так и остаются: есть нечего, стрелять нечем. И в итоге они либо уничтожаются, либо сдаются в плен. Цифры за последнюю неделю у нас были – 155 обезвреженных оккупантов. Это только наша бригада на этом участке», — отметил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт».