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«Так живым останешься». За два дня на Харьковщине взяли в плен 9 оккупантов 📹

Фронт 12:36   21.08.2026
Виктория Яковенко
«Так живым останешься». За два дня на Харьковщине взяли в плен 9 оккупантов 📹 Фото: ГПСУ

В течение двух последних суток пограничники «Гарта» взяли в плен девять российских военнослужащих. Перед этим состоялись бои, во время которых два оккупанта были уничтожены, сообщили в ГПСУ.

Пограничники говорят: россияне пытались продвинуться вглубь украинских позиций.

«Яга» прилетела и Mavic. Сделали сброс, а затем подошли ребята. Мы сразу сдались. Решили сдаться в плен, потому что в любом случае нам не дали бы обратного отката. Мы когда заходили, нас уже проводила «птичка», чтобы мы не побежали назад. Не открывал огонь, потому что молодые, вижу подготовленные, поэтому сопротивление – лишняя смерть. Они предложили сдаться, хороший разговор был”, — рассказывают пленные оккупанты.

Они советуют и другим военнослужащим РФ сдаваться в плен.

«Потому, что так живым останешься. Здесь ничего страшного с нами не сделал никто. Накормили, провели безопасным путем. У вас здесь отношение к нам лучше, чем у командования перед заданием», — добавили пленные.

В ГПСУ сообщили: с начала июля войска РФ возобновили активные наступательные действия на этом направлении. За это время уничтожено или ранено более 550 оккупантов, взято в плен — 37.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение двух последних суток пограничники «Гарта» взяли в плен девять российских военнослужащих.".