Сегодня 5 октября 2026: какой праздник и день в истории

5 октября 610 года свергли с престола и убили византийского императора Фоку. В 1883-м родился полковник армии УНР Петр Болбочан, выбивший большевиков из Крыма. В 1933-м из харьковского театра «Березиль» уволили режиссера Леся Курбаса. В 1962-м состоялись сразу две знаковые премьеры: вышел первый фильм «бондианы» — «Доктор Ноу» и первый сингл группы «The Beatles» «Love me do». В 2017-м в New York Times опубликовали расследование о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В 2023-м армия РФ нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области.

Праздники и памятные даты 5 октября

5 октября в Украине стартует Украинская климатическая неделя. Ее проводят во второй раз, анонс события и все подробности о нем разместил Greenpeace.

5 октября – Всемирный день учителей.

Первый понедельник октября – Международный день врача, Всемирный День архитектора и архитектуры, Всемирный день предотвращения буллинга, Всемирный день Хабитат (посвящен условиям проживания в городах и селах).

Также сегодня: Международный день против проституции, Всемирный день борьбы с менингитом, Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день вина «Вранац», стартует Неделя защиты животных.

Видео создано с использованием ИИ

5 октября в истории

5 октября 610 года свергли с престола и казнили византийского императора Фоку. Подробнее.

5 октября 1883 года родился будущий полковник армии УНР Петр Болбочан. Подробнее.

5 октября 1933 года из харьковского театра «Березиль» уволили руководителя — режиссера Леся Курбаса. Подробнее.

5 октября 1962 года состоялась мировая премьера первого из фильмов будущей «бондианы» – «Доктор Ноу». Подробнее.

5 октября 1962 года вышел первый сингл британской группы «The Beatles» — «Love Me Do». Подробнее.

5 октября 2017 года в New York Times опубликовали расследование журналисток Джоди Кантор и Меган Туи по поводу обвинений в сексуальных домогательствах против кинопродюсера Харви Вайнштейна. Материал обладал эффектом «информационной бомбы». После публикации расследования и последующих обвинений Вайнштейна арестовали, а впоследствии осудили по различным уголовным делам. Причем количество женщин, заявивших публично о домогательствах со стороны Вайнштейна, возросло почти до сотни в течение расследования и публичного скандала. Среди них были и голливудские знаменитости, например Анджелина Джоли, Кара Делевинь и Гвинет Пэлтроу.

«Эти обвинения вызвали цепную реакцию, поскольку все больше женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против важных фигур в индустрии развлечений, моды, политике, мире спорта и других сферах», — отмечает проект History.

Эта волна публичных обвинений против влиятельных людей получила название «эффект Вайнштейна».

Вайнштейн был соучредителем и главой киностудии «Miramax Films». Он получил «Оскар» как один из продюсеров фильма «Влюбленный Шекспир» (в котором сыграла Гвинет Пэлтроу) и ряд других наград. В 2020 году его приговорили в Нью-Йорке к 23 годам заключения, но в 2024-м высший суд штата отменил этот приговор и назначил новый процесс. В 2025-м продюсера вновь признали виновным по одному из сексуальных преступлений, а в сентябре 2026-го суд назначил ему 15 лет заключения за сексуальное нападение на Мириам Хейли. Отдельно Вайнштейн имеет 16-летний приговор в Калифорнии.

5 октября 2023 года россияне ударили ракетой «Искандер» по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Погибли 59 человек. Подробнее.

Церковный праздник 5 октября

5 октября по новому церковному календарю чтят память мученицы Харитины. Подробнее.

Народные приметы

Если клен и черемуха уже сбросили листву – скоро придет зима.

Если в воздухе еще есть паутина – тепло продержится долго.

Теплая погода – к снеговой и морозной зиме.

Если на дорогах грязь, то до 7 декабря сильных холодов не будет.

Что нельзя делать 5 октября

Нельзя носить темные вещи. Они могут стать причиной неудач.

День неудачный для того, чтобы делать предложение, свататься или гулять свадьбу.

Ни в коем случае нельзя поднимать какие-либо вещи и деньги с земли.