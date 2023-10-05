49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском

«Показательно жестоким российским преступлением» назвал удар ракеты по продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на данный момент из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются.

«Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым», — прокомментировал трагедию президент Владимир Зеленский.