Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий
Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел.
Специалисты уточнили: били, по предварительным данным, из РСЗО «Торнадо-С». Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о вероятном ударе ракетами из ЗРК «С-300».
«Зафиксировано попадание в гражданские объекты. Повреждена территория дачного общества и жилые дома, где проживают мирные жители. К счастью, никто из людей не пострадал», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
На месте следователи документируют очередное российское военное преступление.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел".