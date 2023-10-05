Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий

Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел.

Специалисты уточнили: били, по предварительным данным, из РСЗО «Торнадо-С». Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о вероятном ударе ракетами из ЗРК «С-300».

«Зафиксировано попадание в гражданские объекты. Повреждена территория дачного общества и жилые дома, где проживают мирные жители. К счастью, никто из людей не пострадал», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На месте следователи документируют очередное российское военное преступление.