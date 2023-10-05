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Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий

Происшествия 11:16   05.10.2023
Оксана Горун
Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий

Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел.

Специалисты уточнили: били, по предварительным данным, из РСЗО «Торнадо-С». Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о вероятном ударе ракетами из ЗРК «С-300».

«Зафиксировано попадание в гражданские объекты. Повреждена территория дачного общества и жилые дома, где проживают мирные жители. К счастью, никто из людей не пострадал», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На месте следователи документируют очередное российское военное преступление.

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 2

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 3

прилет

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 5

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел".