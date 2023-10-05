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Удар “Торнадо” по дачах на Харківщині: з’явилися фото наслідків

Події 11:16   05.10.2023
Оксана Горун
Удар “Торнадо” по дачах на Харківщині: з’явилися фото наслідків

Прокуратура Харківської області опублікувала фото із Печенізької громади, яка вночі потрапила під ворожий обстріл.

Фахівці уточнили: били, за попередніми даними, із РСЗВ “Торнадо-С”. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про ймовірний удар ракетами із ЗРК “С-300”.

Зафіксовано влучання у цивільні об’єкти. Пошкоджено територію дачного товариства та житлові будинки, де мешкають мирні жителі. На щастя, ніхто з людей не постраждав“, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

На місці слідчі документують черговий російський воєнний злочин.

Обстріл Печенізької громади 5 жовтня 2023

Обстріл Печенізької громади 5 жовтня 2023 2

Обстріл Печенізької громади 5 жовтня 2023 3

приліт

Обстріл Печенізької громади 5 жовтня 2023 5

Обстріл Печенізької громади 5 жовтня 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області опублікувала фото із Печенізької громади, яка вночі потрапила під ворожий обстріл".