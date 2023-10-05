Удар “Торнадо” по дачах на Харківщині: з’явилися фото наслідків

Прокуратура Харківської області опублікувала фото із Печенізької громади, яка вночі потрапила під ворожий обстріл.

Фахівці уточнили: били, за попередніми даними, із РСЗВ “Торнадо-С”. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про ймовірний удар ракетами із ЗРК “С-300”.

“Зафіксовано влучання у цивільні об’єкти. Пошкоджено територію дачного товариства та житлові будинки, де мешкають мирні жителі. На щастя, ніхто з людей не постраждав“, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

На місці слідчі документують черговий російський воєнний злочин.