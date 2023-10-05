Удар “Торнадо” по дачах на Харківщині: з’явилися фото наслідків
Прокуратура Харківської області опублікувала фото із Печенізької громади, яка вночі потрапила під ворожий обстріл.
Фахівці уточнили: били, за попередніми даними, із РСЗВ “Торнадо-С”. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про ймовірний удар ракетами із ЗРК “С-300”.
“Зафіксовано влучання у цивільні об’єкти. Пошкоджено територію дачного товариства та житлові будинки, де мешкають мирні жителі. На щастя, ніхто з людей не постраждав“, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
На місці слідчі документують черговий російський воєнний злочин.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області опублікувала фото із Печенізької громади, яка вночі потрапила під ворожий обстріл".