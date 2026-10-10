Live
  • Сб 10.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті

Події 09:51   10.10.2026
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:50

Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей і 9 населених пунктів, повідомляють у ХОВА

У с. Подвірки Солоницівської громади зазнали травм жінки 41, 54 і 65 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка;

у м. Лозова поранено 50-річного чоловіка;

у с. Юрченкове Вовчанської громади зазнав поранень 75-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між с. Лобанівка та с. Цупівка Дергачівської громади загинув 65-річний чоловік.

Росіяни застосували 4 ракети, 9 КАБів і 109 БпЛА.

08:50

20 атак на Харківщині за добу

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога, повідомляє Генштаб.

Росіяни намагалися просунутися біля Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував біля Новоплатонівки та Колісниківки.

Читайте також: Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті
Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті
10.10.2026, 09:51
Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії
10.10.2026, 06:00
РФ «оточила» сили СОУ і знову «захопила» Куп’янськ-Вузловий – ISW
РФ «оточила» сили СОУ і знову «захопила» Куп’янськ-Вузловий – ISW
10.10.2026, 08:22
Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області
Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області
09.10.2026, 20:10
Звільнення прокурора, бійка з ТЦК і нова тривога в Харкові – підсумки 9 жовтня
Звільнення прокурора, бійка з ТЦК і нова тривога в Харкові – підсумки 9 жовтня
09.10.2026, 23:00
Новини Харкова — головне 9 жовтня: обстріли, зміни у системі тривог
Новини Харкова — головне 9 жовтня: обстріли, зміни у системі тривог
09.10.2026, 22:00

Новини за темою:

09.10.2026
Звільнення прокурора, бійка з ТЦК і нова тривога в Харкові – підсумки 9 жовтня
09.10.2026
«Жовтий» – 30 секунд, «червоний» – хвилина: нові правила тривог у Харкові
09.10.2026
«Резиденти Всесвіту»: у Харкові завершили дослідження колекцій музеїв Каразіна
09.10.2026
Яким досвідом Харків може поділитись з Києвом? Відповідь Терехова (відео)
09.10.2026
Терехов про захист від FPV і результати диференційованої системи тривог


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 09:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".