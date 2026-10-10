Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:50

Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей і 9 населених пунктів, повідомляють у ХОВА

У с. Подвірки Солоницівської громади зазнали травм жінки 41, 54 і 65 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка;

у м. Лозова поранено 50-річного чоловіка;

у с. Юрченкове Вовчанської громади зазнав поранень 75-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між с. Лобанівка та с. Цупівка Дергачівської громади загинув 65-річний чоловік.

Росіяни застосували 4 ракети, 9 КАБів і 109 БпЛА.

08:50

20 атак на Харківщині за добу

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога, повідомляє Генштаб.

Росіяни намагалися просунутися біля Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував біля Новоплатонівки та Колісниківки.