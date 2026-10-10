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Новости Харькова — главное 10 октября: шестеро пострадавших, 20 атак на фронте

Общество 09:51   10.10.2026
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 10 октября: шестеро пострадавших, 20 атак на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:50

В результате обстрелов пострадали 6 человек и 9 населенных пунктов, сообщают в ХОВА

В с. Подворки Солоницевской громады получили травмы женщины 41, 54 и 65 лет, острая реакция на стресс у 71-летней женщины;

в г. Лозовая ранен 50-летний мужчина;

в с. Юрченко Волчанской громады получил ранения 75-летний мужчина.

В результате взрыва неизвестного устройства между с. Лобановка и с. Цуповка Дергачевской громады погиб 65-летний мужчина.

Россияне применили 4 ракеты, 9 КАБов и 109 БпЛА.

08:50

20 атак на Харьковщине за сутки

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника, сообщает Генштаб.

Россияне пытались продвинуться в районах Бугаевки, Избицкого, Графского, Волчанска, Варваровки и Водяного.

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали возле Новоплатоновки и Колесниковки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 09:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".