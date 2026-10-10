Новости Харькова — главное 10 октября: шестеро пострадавших, 20 атак на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
09:50
В результате обстрелов пострадали 6 человек и 9 населенных пунктов, сообщают в ХОВА
В с. Подворки Солоницевской громады получили травмы женщины 41, 54 и 65 лет, острая реакция на стресс у 71-летней женщины;
в г. Лозовая ранен 50-летний мужчина;
в с. Юрченко Волчанской громады получил ранения 75-летний мужчина.
В результате взрыва неизвестного устройства между с. Лобановка и с. Цуповка Дергачевской громады погиб 65-летний мужчина.
Россияне применили 4 ракеты, 9 КАБов и 109 БпЛА.
08:50
20 атак на Харьковщине за сутки
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника, сообщает Генштаб.
Россияне пытались продвинуться в районах Бугаевки, Избицкого, Графского, Волчанска, Варваровки и Водяного.
На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали возле Новоплатоновки и Колесниковки.