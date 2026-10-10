Сегодня 10 октября 2026: какой праздник и день в истории

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии. В этот день 1954 года во Вьетнаме силы Вьетминя торжественно вошли в Ханой после вывода из города французских войск. В 2022-м армия РФ нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В 1932-м в Харькове впервые расщепили атомное ядро ​​лития. В 1911-м началась Синьхайская революция в Китае. В 1889-м родился поэт украинского расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. В 1666-м в этот день гетманом Правобережной Украины избрали Петра Дорошенко. В 19 году нашей эры в этот день скончался наследник римского императора Тиберия, знаменитый полководец Германик.

Праздники и памятные даты 10 октября

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии.

В мире – Всемирный день психического здоровья, Всемирный день инклюзивности, Всемирный и европейский день борьбы за отмену смертной казни и Всемирный день осведомленности о ДТП с участием животных.

Вторая суббота октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи и Европейский день донорства и трансплантации органов, а также Всемирный день мигрирующих птиц, Международный день Пинотажа (это южноафриканский сорт винограда) и Международный день африканских пингвинов.

Также сегодня: Всемирный день бездомных, Международный день сценического менеджмента (или режиссуры), Всемирный день каши, Всемирный день растительных бургеров, День «Обними барабанщика», Всемирный день пиклбола (это вид спорта, сочетающий элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона).

Видео создано с использованием ИИ

10 октября в истории

10 октября 19 года, так и не став римским императором, в возрасте 33 лет скончался знаменитый полководец Германик (Германик Юлий Цезарь Клавдиан). Подробнее.

10 октября 1666 года Петра Дорошенко избрали временным гетманом Правобережной Украины. Подробнее.

10 октября 1889 года родился украинский поэт Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. Подробнее.

10 октября 1911 года в Китае началась Синьхайская революция. Подробнее.

10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался УФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития. Подробнее.

10 октября 1954 года во Вьетнаме силы Вьетминя торжественно вошли в Ханой после вывода из города французских войск. Это событие стало важным этапом утверждения власти Демократической Республики Вьетнам на севере страны.

Французское завоевание Вьетнама началось в 1858 году, а к концу XIX века страна оказалась под контролем колонистов. Вместе с Лаосом и Камбоджей Вьетнам входил в состав Французского Индокитая. Мощное национально-освободительное движение в стране формировалось фактически с момента ее захвата. Окончательно оно оформилось в 1930-х – под руководством Коммунистической партии Индокитая во главе с Хо Ши Мином. Однако освобождаться пришлось не только от французов – вскоре Вьетнам, как и значительную часть европейских колоний в Азии, захватили японцы. В 1941-м коммунисты сформировали Лигу борьбы за независимость Вьетнама — Вьетминь. Это был политический и военный фронт, который возглавил Хо Ши Мин. Он ставил целью борьбу против японских оккупантов и французского колониального правления. К концу Второй мировой японцы создали во Вьетнаме марионеточное государство — Вьетнамскую империю — во главе с наследником императорской династии Нгуен Бао Даем. После капитуляции Японии Вьетминь возглавил Августовскую революцию. Бао Дай отрекся от престола, а 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам.

Французы по завершении Второй мировой попытались вернуть свои колонии. С этого началась война, получившая название Первая Индокитайская. В мае 1954 года вьетнамские войска смогли нанести решающее поражение французам – в битве при Дьенбьенфу. А 20 июля противники подписали соглашение о прекращении боевых действий. Франция постепенно выводила войска с севера страны – и 9 октября окончательно покинула Ханой. На следующий день в столицу вошли силы Вьетминя. 21 июля 1954 года в Женеве заключили соглашения, завершившие Первую Индокитайскую войну.

10 октября 2022 года российские войска нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Подробнее.

Церковный праздник

10 октября чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Подробнее.

Народные приметы

Если нет дождя, зима будет поздняя.

Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.

Если на улице мокро, то снега не будет как минимум до 4 ноября.

Ударил мороз – такая погода будет следующие четыре недели.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.

Нельзя тушить костер.

Желательно не носить в этот день украшения, особенно – драгоценные.