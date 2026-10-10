Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії

10 жовтня в Україні – День працівників стандартизації та метрології. У цей день 1954 року сили В’єтміню урочисто увійшли до Ханоя після виведення з міста французьких військ. У 2022-му армія РФ завдала першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У 1932-му в Харкові вперше розщепили атомне ядро літію. У 1911-му почалася Синьхайська революція в Китаї. У 1889-му народився поет українського розстріляного відродження Михайло Драй-Хмара. У 1666 році в цей день гетьманом Правобережної України обрали Петра Дорошенка. У 19 році в цей день помер спадкоємець римського імператора Тиберія, знаменитий полководець Германік.

Свята та пам’ятні дати 10 жовтня

10 жовтня в Україні – День працівників стандартизації та метрології.

У світі – Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день інклюзивності, Всесвітній та європейський день боротьби за скасування смертної кари та Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин.

Друга субота жовтня – це Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги та Європейський день донорства та трансплантації органів, а також – Всесвітній день птахів, що мігрують, Міжнародний день Пінотажу (це південноафриканський сорт винограду) та Міжнародний день африканських пінгвінів.

Також сьогодні: Всесвітній день бездомних, Міжнародний день сценічного менеджменту (або ж режисури), Всесвітній день каші, Всесвітній день рослинних бургерів, День “Обійми барабанника”, Всесвітній день піклболу (це вид спорту, який поєднує елементи тенісу, настільного тенісу та бадмінтону).

Відео створено з використанням ШІ

10 жовтня в історії

10 жовтня 19 року, так і не ставши римським імператором, у віці 33 років помер знаменитий полководець Германік (Германік Юлій Цезар Клавдіан). Докладніше.

10 жовтня 1666 року Петра Дорошенка обрали тимчасовим гетьманом Правобережної України. Докладніше.

10 жовтня 1911 року в Китаї розпочалася Синьхайська революція. Докладніше.

10 жовтня 1932 року в Харківському фізико-технічному інституті (тоді він називався УФТІ) вперше провели ядерну реакцію щодо розщеплення атомного ядра літію. Докладніше.

10 жовтня 1954 року у В’єтнамі сили В’єтміню урочисто увійшли до Ханоя після виведення з міста французьких військ. Ця подія стала важливим етапом утвердження влади Демократичної Республіки В’єтнам на півночі країни.

Французьке завоювання В’єтнаму почалося в 1858 році, а до кінця XIX століття країна опинилася під контролем колоністів. Разом із Лаосом та Камбоджею В’єтнам входив до складу Французького Індокитаю. Потужний національно-визвольний рух країни формувався фактично від самого її захоплення. Остаточно він оформився у 1930-х – під керівництвом Комуністичної партії Індокитаю на чолі з Хо Ші Міном. Проте звільнятися довелося не лише від французів – невдовзі В’єтнам, як і значну частину європейських колоній в Азії, захопили японці. У 1941-му комуністи сформували Лігу боротьби за незалежність В’єтнаму — В’єтмінь. Це був політичний і військовий фронт, який очолив Хо Ші Мін. Він ставив за мету боротьбу проти японських окупантів та французького колоніального правління. Під кінець Другої світової японці створили у В’єтнамі маріонеткову державу — В’єтнамську імперію — на чолі зі спадкоємцем імператорської династії Нгуєн Бао Дай. Після капітуляції Японії В’єтмінь очолив Серпневу революцію. Бао Дай зрікся престолу, а 2 вересня 1945 року Хо Ші Мін проголосив створення Демократичної Республіки В’єтнам.

Французи після завершення Другої світової спробували повернути свої колонії. З цього почалася війна, що отримала назву Перша Індокитайська. У травні 1954 року в’єтнамські війська змогли завдати вирішальної поразки французам – у битві при Дьєнб’єнфу. А 20 липня противники підписали угоду про припинення бойових дій. Франція поступово виводила війська із півночі країни – і 9 жовтня остаточно залишила Ханой. Наступного дня до столиці увійшли сили В’єтміню. 21 липня 1954 року в Женеві уклали угоди, які завершили Першу Індокитайську війну.

10 жовтня 2022 року російські війська завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Докладніше.

Церковне свято

10 жовтня вшановують пам’ять мучеників Євлампія та Євлампії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо немає дощу, зима буде пізня.

Гроза віщує теплу, коротку та безсніжну зиму.

Якщо на вулиці мокро, то снігу не буде щонайменше до 4 листопада.

Вдарив мороз — така погода буде наступні 4 тижні.

Що не можна робити 10 жовтня

Не можна ходити в ліс, бо можна заблукати.

Не можна гасити вогнище.

Бажано не носити в цей день прикраси, особливо – дорогоцінні.