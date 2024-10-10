Сьогодні 10 жовтня: яке свято та день в історії

10 жовтня в Україні – День працівників стандартизації та метрології. У 1666 році в цей день гетьманом Правобережної України обрали Петра Дорошенка. У 1889-му народився поет українського розстріляного відродження Михайло Драй-Хмара. У 1911-му почалася Синьхайська революція в Китаї. У 1932-му в Харкові вперше розщепили атомне ядро літію. А у 2022-му армія РФ завдала першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

Свята та пам’ятні дати 10 жовтня

10 жовтня в Україні – День працівників стандартизації та метрології.

У світі: Всесвітній день бездомних, Всесвітній день поінформованості про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин, Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день боротьби за скасування страти, Всесвітній день інклюзивності.

Також відзначають: Всесвітній день каші, Всесвітній день зору (у другий четвер жовтня), День “Обійми барабанника”, Міжнародний день режисури, Всесвітній день піклболу.

10 жовтня в історії

10 жовтня 1666 року Петра Дорошенка обрали тимчасовим гетьманом Правобережної України.

Це були важкі часи Руїни, яка розпочалася після смерті Богдана Хмельницького та тривала до приходу до влади Івана Мазепи. Суперечності на Гетьманщині виникли майже одразу після смерті Хмельницького. Регентом при синові Хмельницького Юрії став Іван Виговський. Незабаром його обрали “тимчасовим” гетьманом. Виговський досить швидко продемонстрував пропольську політику, яка не влаштувала козацтво. Пік невдоволення настав після того, як гетьман уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір у 1658 році. Обурена козацька старшина змістила тимчасового гетьмана та повернула Юрія Хмельницького. Саме за його часів остаточно оформився розкол на Правобережжя та Лівобережжя. На Лівобережжі вперше обрали власного гетьмана (поки що наказного) – Якима Сомка.

Протягом усіх цих подій Петро Дорошенко не залишався осторонь. Нащадок стародавнього козацького роду, син наказного гетьмана Дорофія Дорошенка, він ще на початку Хмельниччини обіймав посаду писаря. З 1655-го був полковником і протягом 10 років очолював один за одним Прилуцький, Чигиринський, Канівський і Черкаський полки. Виконував дипломатичні доручення Богдана Хмельницького. Після смерті Богдана визнав владу гетьмана Виговського, але не увійшов до його близького оточення. Дорошенко був учасником переговорів, що призвели до підписання Гадяцького договору. Коли ж опозиційні настрої проти Виговського зросли, Дорошенко приєднався до Юрія Хмельницького, ставши одним із його найближчих радників. Уже за часів гетьманства Хмельницького-молодшого очолював делегацію, яка вела переговори з московитами. Ці переговори завершились підписанням молодим гетьманом Переяславських статей. Згодом Юрій Хмельницький знову змінив вектор зовнішньої політики з промосковської на пропольську, але це розкололо козацтво остаточно, і в 1663-му син Хмельницького зрікся булави та став ченцем.

Гетьманом обрали Павла Тетерю, але на Лівобережжі цього рішення не визнали. Козаки зібралися на знамениту Чорну раду в Ніжині.

На ній несподівано для самих організаторів гетьманом обрали не очевидного лідера Якима Сомка і не його головного конкурента Василя Золотаренка, а колишнього джуру (слугу) Хмельницького Івана Брюховецького. Того активно підтримувала Москва.

Дорошенко тим часом був генеральним осавулом гетьмана Павла Тетері, а з 1665 року – полковником Черкаського полку. На цих посадах він брав активну участь у спробах правобережного гетьмана (за підтримки поляків) повернути під свою владу Лівобережжя. Відвоювати лівий берег Тетері не вдалося. Сам він уже в 1665 році змушений був зректися булави. Після того, як програв бій учасникам козацько-селянського повстання, що піднялося проти засилля поляцтва на Правобережжі. Один із лідерів цього повстання Степан Опара захопив Умань і в червні 1665 року проголосив себе гетьманом Правобережної України. Проте вже 18 серпня козаки схопили його і разом зі старшинами здали Речі Посполитій. 10 жовтня правобережні полковники обрали Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України, а на початку січня 1666-го у Чигирині козацька рада підтвердила цей вибір.

Дорошенко відомий як із позитивного, так і з негативного боку. Він провів низку важливих реформ, створив постійне 20-тисячне козацьке військо із найманих частин. При цьому його вважають організатором підлого вбивства “конкурента” – Івана Брюховецького. Лівобережний гетьман згодом зрозумів, що його “московські друзі” насправді ніякі не друзі. А тому почав шукати союзу із Правобережжям. Є різні версії подальших подій – щодо ступеня ініціативи Дорошенка в них. Сюжет був таким: гетьмани двох берегів Дніпра вирішили об’єднатися в протистоянні московитам. Дорошенко з військом перейшов на Лівобережжя, щоб підтримати повстання, що почалося там. Однак коли лівобережні та правобережні зустрілися для перемовин, підлеглі Брюховецького перекинулися на бік Дорошенка та вбили свого гетьмана. За однією із версій – цей наказ віддав сам Дорошенко, за іншою – вбивство було ініціативою виконавців.

“Не зовсім зрозуміло – як це сталося. Брюховецький став заручником ситуації. Адже його оточення, яке тримало лівобережну гетьманщину, бачило, що потрібен один загальний лідер. І це зробило Дорошенку добру послугу – козацтво поставило на нього. А оскільки Брюховецький став неактуальним – найпростішим варіантом в умовах війни було його вбити, що й зробили”, – висловив своє бачення цих подій у коментарі “Радіо Свобода” історик Олексій Сокирко.

У результаті Дорошенка 8 червня 1668 року проголосили гетьманом “обох берегів Дніпра”. Втім, довго він цим титулом не насолоджувався. Московія доклала зусиль, щоб підірвати владу Дорошенка на Лівобережжі. Він повернувся до Чигирина, призначивши Лівобережжю наказного гетьмана Дем’яна Многогрішного. У середині березня 1669 року лівобережне козацтво проголосило Многогрішного своїм гетьманом. А той знову уклав угоду з Москвою – Глухівські статті. Дорошенко спробував вийти з нескінченного циклу домовленостей то з поляками проти московитів, то навпаки. І в тому ж 1669 році уклав союзний договір з Османською імперією. Козацтво під його керівництвом брало участь у Польсько-турецькій війні – на боці Османської імперії. У 1672 році османсько-козацькі війська захопили фортецю Кам’янець (нинішній Кам’янець-Подільський), а потім обложили Львів. Тож поляки підписали Бучацький мирний договір, відмовившись від претензій на Правобережну Україну. Однак це не призвело до спокою, а спонукало Московію вступити у війну за Правобережжя. У 1674-му московська армія разом із козацькими полками на чолі з новим гетьманом Лівобережжя Іваном Самойловичем взяла в облогу Чигирин. Відбити його вдалося за підтримки османсько-кримської армії. Але нескінченна війна та османи-союзники, які вимагали данину та руйнували церкви, призвели до максимального невдоволення населення гетьманом Дорошенком. У результаті восени 1675 року він зрікся булави.

10 жовтня 1889 року народився український поет Розстріляного відродження Михайло Драй-Хмара. Докладніше.

10 жовтня 1911 року в Китаї розпочалася Синьхайська революція. Докладніше.

10 жовтня 1932 року в Харківському фізико-технічному інституті (тоді він називався УФТІ) вперше провели ядерну реакцію щодо розщеплення атомного ядра літію. Докладніше.

10 жовтня 2022 року російські війська завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Докладніше.

Церковне свято

10 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників Євлампiя та Євлампiї. Вони жили в IV столітті в Нікомедії. Євлампій виступив проти царя під час гонінь на християн. Його судили та намагалися переконати зректися Христа. Однак Євлампій цього не зробив. Його мучили, але Бог зберіг його тіло здоровим.

Євлампія дізналася про страждання брата та прийшла до нього на суд. Вона проголосила, що теж християнка. Її теж мучили, але безуспішно. Тоді брата з сестрою спробували зварити у казані та спалити у печі. Однак це не завдало їм шкоди. Тоді Євлампію відрубали голову, а сестра його померла від горя.

Народні прикмети

Якщо немає дощу, зима буде пізня.

Гроза віщує теплу, коротку та безсніжну зиму.

Якщо на вулиці мокро, то снігу не буде щонайменше до 4 листопада.

Вдарив мороз — така погода буде наступні 4 тижні.

Що не можна робити 10 жовтня

Не можна ходити в ліс, бо можна заблукати.

Не можна гасити вогнище.

Бажано не носити в цей день прикраси, особливо – дорогоцінні.