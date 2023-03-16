Сьогодні 16 березня: яке свято та день в історії

16 березня 1669 року гетьман Дем’ян Многогрішний підписав Глухівські статті. 1900-го відкрито першу європейську цивілізацію. 1917-го у Києві розпочалася подія, що призвела до створення Української Центральної Ради. А у 2022 у Харкові армія РФ знищила ринок на Героїв Праці.

Свята та пам’ятні дати 16 березня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН проходять: День “Все, що ви робите – це правильно”, День квілінгу та День губ.

16 березня в історії

16 березня 1669 року гетьман Лівобережної України Дем’ян Многогрішний підписав із московським урядом Глухівські статті. Вони були певною поступкою московського керівництва Гетьманщині, адже скасовували найбільш обурливі пункти попередніх домовленостей – Московських статей 1665 року. Цей договір підписував гетьман Іван Брюховецький, обмінявши волю козацтва на титул боярина та землю для себе особисто. Московські статті суттєво збільшили присутність московських військ в Україні, окупанти мали розміститися майже у всіх великих містах, ще й харчуватися коштом українців. Також Гетьманщині забороняли мати дипломатичні зв’язки з іноземними державами, обмежували право вільного обрання гетьмана. Глухівськими статтями московських воєвод “обмежили” лише п’ятьма містами та заборонили їм втручатися у справи місцевих адміністрацій. Гетьману дозволили мати тисячу осіб найманого війська, нормували збирання податків – виключно козацькою старшиною. При цьому права української держави все одно були суттєво обмежені, у тому числі щодо міжнародних відносин.

16 березня 1900 року визнали офіційною датою відкриття Мінойської цивілізації, яка вважається першою європейською цивілізацією.

Вона існувала ще в бронзову епоху (3000 – 1000 роки до нашої ери) на острові Крит. Загинула цивілізація раптово – ймовірно через землетрус чи війну. Але її артефакти та будівлі збереглися у великій кількості та в досить хорошому стані. Так, на Криті розкопали руїни міст, палаців, некрополів, витвори мистецтва. Відкривачем Мінойської цивілізації став англійський археолог Артур Еванс. 16 березня 1900 року він розпочав розкопки Кноського палацу. Саме Еванс дав назву цивілізації – за ім’ям міфологічного царя Міноса.

16 березня 1917 року в Києві відбувся “День свята революції” – відзначали перемогу Лютневої революції в Російській імперії. Напередодні останній імператор Микола II зрікся престолу, і звістка про повалення монархії вже досягла України. Люди виходили на вулиці в різних містах. А найбільш велелюдна маніфестація відбулася в Києві. На ній ішла колона під синьо-жовтими прапорами – представники українських організацій, які вже наступного дня сформують Українську Центральну Раду. Цього дня учасники масової маніфестації звалили в Києві пам’ятник колишньому прем’єр-міністрові Росії Петру Столипіну.

16 березня 1946 року в Лук’янівській тюремній лікарні Києва помер генерал-поручник армії УНР Володимир Сінклер.

Сінклер працював у Військовому міністерстві УНР, починаючи з 1918 року. Продовжив військову службу і за часів Гетьманату Павла Скоропадського. А після повалення гетьмана служив у армії УНР. У 1920–1921 роках був начальником Генштабу УНР. В еміграції Сінклер жив у Польщі, був різноробом. Наприкінці Другої світової, у березні 1945-го, його заарештували радянські спецслужби та доправили до Лук’янівської в’язниці до Києва, де генерал УНР і помер через рік.

16 березня 1994 року логічно завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту. Американську фігуристку Тоню Гардинг вигнали зі спорту, позбавивши титулу чемпіонки США. Причиною стала причетність до організації нападу на суперницю – фігуристку Ненсі Керріган. Цікаво, що саме цим нападом та подальшою судовою справою Тоня прославилася, мабуть, більше, ніж усією кар’єрою. Її найвище світове досягнення – друге місце на чемпіонаті світу. Тоня також – перша жінка, яка виконала потрійний аксель.

Але навіть надскладний елемент не дав їй жодного разу дістатися олімпійського п’єдесталу. На весь світ Гардинг уславився саме після нападу на Ненсі Керріган. Сам напад стався 6 січня 1994 року. Його організатором стали ексчоловік Тоні Джефф Гіллоулі та її охоронець Шоун Екардт. Вони підговорили виконавця Шейна Стента зламати праву ногу Ненсі, щоб вона не змогла скласти Тоні конкуренцію на чемпіонаті США. Ногу він фігуристці не зламав, але вдарив у стегно так, що травма змусила її відмовитися від участі в першості країни. Чемпіонат виграла Тоня Гардинг, здобувши олімпійську ліцензію. А згодом зізналася: вона знала, що ексчоловік планує напад, але не попередила Ненсі.

Гардинг одразу спробували виключити з олімпійської команди США, але вона досягла свого – погрожуючи судом, дісталася Олімпіади в Ліллехаммері. Але там стала лише восьмою. А Ненсі Керріган завоювала “срібло”. Після Олімпіади був суд над нападниками на Керріган. Тоня не одержала тюремного терміну, але заплатила за все кар’єрою. Вона визнала провину в тому, що змовилася з нападниками, знялася з чемпіонату США і вийшла з Асоціації фігурного катання. Згодом її довічно усунули від участі у турнірах Асоціації – не лише як спортсменку, а й потенційно – як тренера. На професійних турнірах Тоня стала персоною нон грата. Уже набагато пізніше Тоня заявила, що мовчати її колишній чоловік змусив погрозами, а також, що вона стала жертвою зґвалтування з його боку. Історія життя Гардинг лягла в основу драми “Я, Тоня” (або “Тоня проти всіх”) із Марго Роббі в головній ролі.

16 березня 2014 року відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. Вони так поспішали захопити Крим, що двічі переносили дату “волевиявлення”. Спершу призначили на 25 травня, потім перенесли на 30 березня, а далі вже на 16 березня. “Голосування” контролювали російські війська та козацькі загони. А “результати” намалювали карколомні – за версією загарбників, приєднання до РФ “підтримали” 96,77% кримчан. Звичайно, ні референдум, ні його результати не визнано жодною цивілізованою країною світу.

16 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів у Харкові спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”.

Пожежа охопила близько 3600 квадратних метрів, загинуло двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Багато підприємців повністю втратили свій бізнес та товар. Зараз ринок відроджується, але багатьом довелося починати з нуля.

Церковне свято 16 березня

16 березня християни вшановують пам’ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Вони постраждали в місті Амасії Понтійській (Мала Азія) близько 308 року. Брати Євтропій та Клеонік та племінник святого великомученика Феодора Тірона Василіск були друзями. Після мученицької смерті святого Феодора їх ув’язнили. Проте і у в’язниці чоловіки проповідували та привели до християнства багатьох язичників, що були в заточенні. Намісник Аскліпіодот застосував до мучеників жорстокі тортури. Під час тортур відбувалися чудеса: явлення самого Христа та святого Феодора, землетрус, що зруйнував язичницький храм. Усе це не зупинило мучителя. Зрештою він наказав стратити мучеників. Вранці 3 березня Євтропія та Клеоніка розіп’яли, а Василиска залишили в ув’язненні. 22 травня стратили й Василиска. Його обезголовили, а тіло кинули в річку. Проте християни знайшли його останки та поховали їх на ораному полі.

Народні прикмети

Якщо щебечуть синиці – скоро буде потепління.

Якщо в цей день лунає дзвінкий грім – до ясної погоди, глухий – до непогожої.

Що не можна робити 16 березня

Не можна лихословити, хвалитися, скупитися.

Не можна нічого брати і давати в борг.

Не можна виносити з дому сміття після полудня.